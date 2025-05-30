SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / DA Capital
Dodi Atmaja

DA Capital

Dodi Atmaja
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 34%
Pepperstone-MT5-Live01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
26 (60.46%)
Perte trades:
17 (39.53%)
Meilleure transaction:
52.90 USD
Pire transaction:
-44.06 USD
Bénéfice brut:
824.55 USD (54 477 pips)
Perte brute:
-484.25 USD (31 318 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (182.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
238.86 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.27
Activité de trading:
35.42%
Charge de dépôt maximale:
5.20%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
27 (62.79%)
Courts trades:
16 (37.21%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
7.91 USD
Bénéfice moyen:
31.71 USD
Perte moyenne:
-28.49 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-160.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-160.30 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.64%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.28 USD
Maximal:
164.36 USD (10.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.89% (164.24 USD)
Par fonds propres:
3.10% (41.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 43
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 340
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 23K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.90 USD
Pire transaction: -44 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +182.16 USD
Perte consécutive maximale: -160.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-MT5-Live01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Coinexx-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 60
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 8
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ICMarketsSC-MT5
1.06 × 530
Tickmill-Live
1.25 × 8
Exness-MT5Real26
1.36 × 59
Exness-MT5Real7
1.42 × 389
Pepperstone-MT5-Live01
1.83 × 8219
FusionMarkets-Live
2.30 × 2211
Exness-MT5Real5
3.48 × 3437
ICMarketsSC-MT5-2
3.57 × 3441
ICMarkets-MT5-2
3.73 × 1919
ForexTimeFXTM-Live01
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.73 × 60
Exness-MT5Real
6.12 × 748
FxPro-MT5
6.38 × 84
Exness-MT5Real18
7.06 × 51
VantageFX-Live
7.33 × 3
RoboForex-MetaTrader 5
7.80 × 5
AKFXFinancial-MT5Live-2
8.00 × 1
XMGlobal-MT5
9.00 × 4
Exness-MT5Real6
10.40 × 30
7 plus...
Aucun avis
2025.08.26 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.13 00:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 15:26
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 22:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 20:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 21:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 21:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 22:16
Share of trading days is too low
2025.06.03 22:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.03 21:11
Share of trading days is too low
2025.06.03 21:11
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 10:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 10:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 10:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 10:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.