Yazid Bin Ab Jalil

MYKhadamSuperScalper

Yazid Bin Ab Jalil
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 114%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
192
Bénéfice trades:
174 (90.62%)
Perte trades:
18 (9.38%)
Meilleure transaction:
98.36 USD
Pire transaction:
-45.88 USD
Bénéfice brut:
539.66 USD (21 610 pips)
Perte brute:
-320.09 USD (15 889 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (93.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
107.84 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
97.78%
Charge de dépôt maximale:
6585.24%
Dernier trade:
18 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
101 (52.60%)
Courts trades:
91 (47.40%)
Facteur de profit:
1.69
Rendement attendu:
1.14 USD
Bénéfice moyen:
3.10 USD
Perte moyenne:
-17.78 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-81.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-85.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
6.75%
Prévision annuelle:
81.86%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
94.24 USD (22.27%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
22.27% (94.24 USD)
Par fonds propres:
99.79% (322.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 107
AUDUSD 60
EURGBP 23
GOLD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 119
AUDUSD 60
EURGBP 27
GOLD 14
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.6K
AUDUSD 4.7K
EURGBP -3K
GOLD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +98.36 USD
Pire transaction: -46 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +93.96 USD
Perte consécutive maximale: -81.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live05
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
DooFintech-Live 5
0.12 × 182
XMGlobal-Real 18
0.17 × 100
XMGlobal-Real 21
0.23 × 108
XMGlobal-Real 27
0.37 × 214
XMGlobal-Real 26
0.50 × 2
XMGlobal-Real 8
0.64 × 382
BlackBullMarkets-Live
1.07 × 14
Valutrades-Real
3.50 × 8
XMGlobal-Real 35
4.25 × 20
This is Forex signal manage by Goblin FX - Mykhadam super scalper system. Low risk trading system. 
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MYKhadamSuperScalper
30 USD par mois
114%
0
0
USD
411
USD
22
98%
192
90%
98%
1.68
1.14
USD
100%
1:500
