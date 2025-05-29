SignauxSections
andris avsejevs

Surveys777

andris avsejevs
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
FXCM-GBPReal01
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
323
Bénéfice trades:
142 (43.96%)
Perte trades:
181 (56.04%)
Meilleure transaction:
46.51 GBP
Pire transaction:
-30.24 GBP
Bénéfice brut:
695.56 GBP (61 553 pips)
Perte brute:
-757.01 GBP (62 558 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (46.98 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
65.97 GBP (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
86.81%
Charge de dépôt maximale:
99.76%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
-0.37
Longs trades:
196 (60.68%)
Courts trades:
127 (39.32%)
Facteur de profit:
0.92
Rendement attendu:
-0.19 GBP
Bénéfice moyen:
4.90 GBP
Perte moyenne:
-4.18 GBP
Pertes consécutives maximales:
14 (-40.26 GBP)
Perte consécutive maximale:
-57.56 GBP (6)
Croissance mensuelle:
4.71%
Prévision annuelle:
57.14%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
147.01 GBP
Maximal:
165.96 GBP (139.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.06% (165.96 GBP)
Par fonds propres:
7.69% (43.28 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 73
GBPJPY 55
USDJPY 34
EURGBP 16
XAUUSD 10
UK100 9
NAS100 8
EURJPY 5
GBPAUD 2
USOil 1
GBPCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -66
EURUSD -72
GBPJPY 37
USDJPY 22
EURGBP 3
XAUUSD -8
UK100 -19
NAS100 8
EURJPY -1
GBPAUD 27
USOil -3
GBPCHF -8
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -2.6K
EURUSD -755
GBPJPY 3.6K
USDJPY 184
EURGBP 351
XAUUSD -1.3K
UK100 -11K
NAS100 9.9K
EURJPY -120
GBPAUD 1.4K
USOil -274
GBPCHF -217
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.51 GBP
Pire transaction: -30 GBP
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +46.98 GBP
Perte consécutive maximale: -40.26 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FXCM-GBPReal01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXCMEU-GBPReal01
0.67 × 15
DVMarketsLimited-Main Server
1.44 × 66
FXCM-GBPReal01
1.69 × 628
IFSMarketsLimited-Main Server
1.75 × 65
FXChoice-Classic Live
2.45 × 40
ICMCapitalUK-Real
2.87 × 31
MEXIntGroup-Real
3.07 × 14
AmanaCapital-Real
5.13 × 8
Medium/long term trades. No scalping

Aucun avis
2025.09.19 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.09 08:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.11 20:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 13:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.23 16:34
No swaps are charged on the signal account
2025.06.17 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 14:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.29 15:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 15:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Surveys777
30 USD par mois
-16%
0
0
USD
1.1K
GBP
17
0%
323
43%
87%
0.91
-0.19
GBP
28%
1:100
Copier

