Man Long Yin

GoldY0888

Man Long Yin
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 177%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 178
Bénéfice trades:
866 (73.51%)
Perte trades:
312 (26.49%)
Meilleure transaction:
30.36 USD
Pire transaction:
-64.65 USD
Bénéfice brut:
5 519.56 USD (249 744 pips)
Perte brute:
-5 065.56 USD (233 357 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (190.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
190.25 USD (22)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
15.64%
Charge de dépôt maximale:
29.68%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.49
Longs trades:
700 (59.42%)
Courts trades:
478 (40.58%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.39 USD
Bénéfice moyen:
6.37 USD
Perte moyenne:
-16.24 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-322.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-322.45 USD (8)
Croissance mensuelle:
1.86%
Prévision annuelle:
22.53%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
935.47 USD (64.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
64.55% (935.47 USD)
Par fonds propres:
22.09% (143.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1178
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 454
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.36 USD
Pire transaction: -65 USD
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +190.25 USD
Perte consécutive maximale: -322.45 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3415
Exness-MT5Real8
1.28 × 451
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsAU-Live
1.66 × 135
Exness-MT5Real7
1.71 × 76
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real17
2.06 × 17
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
86 plus...
Aucun avis
2025.09.16 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 10:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 12:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 02:22
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.29% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 02:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 17:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 09:50
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 13:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 12:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.09 12:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 14:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 07:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 11:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 07:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.02 06:46
Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.