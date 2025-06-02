SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Fassha 1
Fassha Aderani Ertanto

Fassha 1

Fassha Aderani Ertanto
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -49%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
390
Bénéfice trades:
139 (35.64%)
Perte trades:
251 (64.36%)
Meilleure transaction:
149.13 USD
Pire transaction:
-119.93 USD
Bénéfice brut:
9 836.77 USD (396 411 pips)
Perte brute:
-10 952.82 USD (431 134 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (475.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
698.56 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
91.54%
Charge de dépôt maximale:
9.46%
Dernier trade:
7 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.44
Longs trades:
220 (56.41%)
Courts trades:
170 (43.59%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-2.86 USD
Bénéfice moyen:
70.77 USD
Perte moyenne:
-43.64 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-693.59 USD)
Perte consécutive maximale:
-709.67 USD (11)
Croissance mensuelle:
12.75%
Prévision annuelle:
154.68%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 460.75 USD
Maximal:
2 551.26 USD (71.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.75% (2 551.26 USD)
Par fonds propres:
19.37% (274.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 378
GBPJPY 3
CHFJPY 3
EURJPY 3
AUDJPY 2
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -1K
GBPJPY -25
CHFJPY -29
EURJPY -25
AUDJPY -14
GBPUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -22K
GBPJPY -3.4K
CHFJPY -4K
EURJPY -3.4K
AUDJPY -2K
GBPUSD -8
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +149.13 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +475.45 USD
Perte consécutive maximale: -693.59 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real9
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
287 plus...
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Fassha 1
30 USD par mois
-49%
0
0
USD
1
USD
16
0%
390
35%
92%
0.89
-2.86
USD
75%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.