Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32 0.00 × 2 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 1 CapitalPointTrading-MT5-4 2.23 × 22 NCESC-Live 5.41 × 336 Ava-Real 1-MT5 12.00 × 2