Harry George Wynn Williams

MM Ultra Trend

Harry George Wynn Williams
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
222
Bénéfice trades:
95 (42.79%)
Perte trades:
127 (57.21%)
Meilleure transaction:
403.36 GBP
Pire transaction:
-468.58 GBP
Bénéfice brut:
12 020.24 GBP (1 610 141 pips)
Perte brute:
-11 989.00 GBP (1 255 626 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 315.97 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
1 315.97 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
66.55%
Charge de dépôt maximale:
47.27%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
192 (86.49%)
Courts trades:
30 (13.51%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.14 GBP
Bénéfice moyen:
126.53 GBP
Perte moyenne:
-94.40 GBP
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 050.44 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 050.44 GBP (10)
Croissance mensuelle:
8.92%
Prévision annuelle:
108.24%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 700.89 GBP
Maximal:
2 855.10 GBP (64.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.32% (2 853.72 GBP)
Par fonds propres:
6.78% (472.74 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 30
HK50 28
EURUSD 27
XAGUSD 23
DE40 16
BTCUSD 14
UST10Y_Z5 14
JP225 13
USTEC 10
ES35 8
ETHUSD 8
US500 7
USDCHF 5
GBPUSD 5
USDJPY 4
AUDUSD 4
UK100 2
EURJPY 2
AUDSGD 1
GBPJPY 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.8K
HK50 -80
EURUSD 203
XAGUSD -655
DE40 -1.1K
BTCUSD 207
UST10Y_Z5 -22
JP225 1.6K
USTEC 93
ES35 314
ETHUSD -555
US500 -548
USDCHF -129
GBPUSD -333
USDJPY -293
AUDUSD -96
UK100 -3
EURJPY -274
AUDSGD -14
GBPJPY -97
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 20K
HK50 28K
EURUSD 1.3K
XAGUSD -1.7K
DE40 -114K
BTCUSD 201K
UST10Y_Z5 169
JP225 262K
USTEC 25K
ES35 14K
ETHUSD -55K
US500 -22K
USDCHF 349
GBPUSD -1.1K
USDJPY -1.6K
AUDUSD -338
UK100 -60
EURJPY -799
AUDSGD -9
GBPJPY -591
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +403.36 GBP
Pire transaction: -469 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +1 315.97 GBP
Perte consécutive maximale: -1 050.44 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 2
Weltrade-Real
0.00 × 17
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 22
VantageFX-Live
0.00 × 4
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
itexsys-Platform
0.13 × 8
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
Exness-MT5Real10
0.24 × 17
OctaFX-Real2
0.25 × 4
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
OxSecurities-Live
0.60 × 5
VantageInternational-Live 4
0.70 × 92
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
ICMarketsSC-MT5-2
1.74 × 14602
ICMarketsSC-MT5
1.87 × 369
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.03 × 581
84 plus...
Multi-Time-Frame Confirmation
All timeframes aligned + volume-based signals for optimal intraday entries

Adaptive Risk Management
Predefined risk per trade; volatility-adjusted stops & profit targets

Model Ensemble
Independent models spanning multiple asset classes

Continuous Re-Tuning
Models retrained in real time to adapt to evolving market conditions and regimes 


Aucun avis
2025.09.07 23:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.72% of days out of 138 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 07:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.03 17:52
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.06 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 12:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 15:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 04:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.29 04:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.