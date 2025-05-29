- Croissance
Trades:
222
Bénéfice trades:
95 (42.79%)
Perte trades:
127 (57.21%)
Meilleure transaction:
403.36 GBP
Pire transaction:
-468.58 GBP
Bénéfice brut:
12 020.24 GBP (1 610 141 pips)
Perte brute:
-11 989.00 GBP (1 255 626 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 315.97 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
1 315.97 GBP (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
66.55%
Charge de dépôt maximale:
47.27%
Dernier trade:
33 il y a des minutes
Trades par semaine:
28
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
0.01
Longs trades:
192 (86.49%)
Courts trades:
30 (13.51%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
0.14 GBP
Bénéfice moyen:
126.53 GBP
Perte moyenne:
-94.40 GBP
Pertes consécutives maximales:
10 (-1 050.44 GBP)
Perte consécutive maximale:
-1 050.44 GBP (10)
Croissance mensuelle:
8.92%
Prévision annuelle:
108.24%
Algo trading:
61%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 700.89 GBP
Maximal:
2 855.10 GBP (64.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.32% (2 853.72 GBP)
Par fonds propres:
6.78% (472.74 GBP)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|30
|HK50
|28
|EURUSD
|27
|XAGUSD
|23
|DE40
|16
|BTCUSD
|14
|UST10Y_Z5
|14
|JP225
|13
|USTEC
|10
|ES35
|8
|ETHUSD
|8
|US500
|7
|USDCHF
|5
|GBPUSD
|5
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|4
|UK100
|2
|EURJPY
|2
|AUDSGD
|1
|GBPJPY
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.8K
|HK50
|-80
|EURUSD
|203
|XAGUSD
|-655
|DE40
|-1.1K
|BTCUSD
|207
|UST10Y_Z5
|-22
|JP225
|1.6K
|USTEC
|93
|ES35
|314
|ETHUSD
|-555
|US500
|-548
|USDCHF
|-129
|GBPUSD
|-333
|USDJPY
|-293
|AUDUSD
|-96
|UK100
|-3
|EURJPY
|-274
|AUDSGD
|-14
|GBPJPY
|-97
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|20K
|HK50
|28K
|EURUSD
|1.3K
|XAGUSD
|-1.7K
|DE40
|-114K
|BTCUSD
|201K
|UST10Y_Z5
|169
|JP225
|262K
|USTEC
|25K
|ES35
|14K
|ETHUSD
|-55K
|US500
|-22K
|USDCHF
|349
|GBPUSD
|-1.1K
|USDJPY
|-1.6K
|AUDUSD
|-338
|UK100
|-60
|EURJPY
|-799
|AUDSGD
|-9
|GBPJPY
|-591
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +403.36 GBP
Pire transaction: -469 GBP
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +1 315.97 GBP
Perte consécutive maximale: -1 050.44 GBP
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Multi-Time-Frame Confirmation
All timeframes aligned + volume-based signals for optimal intraday entries
Adaptive Risk Management
Predefined risk per trade; volatility-adjusted stops & profit targets
Model Ensemble
Independent models spanning multiple asset classes
Continuous Re-Tuning
Models retrained in real time to adapt to evolving market conditions and regimes
