Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JunoMarkets-Server 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 2 Weltrade-Real 0.00 × 17 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 Exness-MT5Real18 0.00 × 2 VTMarkets-Live 2 0.00 × 1 Opogroup-Server1 0.00 × 22 VantageFX-Live 0.00 × 4 EurotradeSA-Server-1 0.10 × 150 itexsys-Platform 0.13 × 8 BridgeMarkets-MT5 0.17 × 6 Exness-MT5Real10 0.24 × 17 OctaFX-Real2 0.25 × 4 LiteFinance-MT5 0.38 × 48 GOMarketsIntl-Live 0.50 × 2 STARTRADERINTL-Live 0.50 × 12 OxSecurities-Live 0.60 × 5 VantageInternational-Live 4 0.70 × 92 TradeSmart-Server01 1.00 × 1 FxPro-MT5 Live02 1.11 × 133 BDSwissGlobal-Server01 1.49 × 53 ICMarketsSC-MT5-2 1.74 × 14602 ICMarketsSC-MT5 1.87 × 369 ICMarketsEU-MT5-2 2.00 × 1 FusionMarkets-Live 2.03 × 581 84 plus...