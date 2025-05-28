- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
1 396
Bénéfice trades:
1 336 (95.70%)
Perte trades:
60 (4.30%)
Meilleure transaction:
113.09 USD
Pire transaction:
-30.71 USD
Bénéfice brut:
8 499.96 USD (317 512 pips)
Perte brute:
-730.11 USD (27 661 pips)
Gains consécutifs maximales:
231 (1 208.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 208.02 USD (231)
Ratio de Sharpe:
0.73
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.40%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
30.76
Longs trades:
976 (69.91%)
Courts trades:
420 (30.09%)
Facteur de profit:
11.64
Rendement attendu:
5.57 USD
Bénéfice moyen:
6.36 USD
Perte moyenne:
-12.17 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-252.60 USD)
Perte consécutive maximale:
-252.60 USD (13)
Croissance mensuelle:
25.32%
Prévision annuelle:
309.18%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
252.60 USD (7.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.62% (252.60 USD)
Par fonds propres:
33.06% (2 929.31 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|1396
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|7.8K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|290K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +113.09 USD
Pire transaction: -31 USD
Gains consécutifs maximales: 231
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +1 208.02 USD
Perte consécutive maximale: -252.60 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 6
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|0.00 × 1
|
RangeMarkets-Real2
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 20
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 71
|
Pepperstone-01
|0.00 × 6
|
Pepperstone-04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 9
|
Armada-Live
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 6
|
COFX-Real
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-EDGE04
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live
|0.14 × 7
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.17 × 6
|
Pepperstone-Edge01
|0.20 × 15
|
ICMarkets-Live3
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real
|0.24 × 383
93 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Bienvenue sur le canal de trading de copie Phoenix Fx ATM
Mon objectif est de faire croître nos comptes ensemble au fil du temps. Ce n'est pas un système de trading pour devenir riche rapidement !
Je ne trade que le GBPJPY sur 1 minute, avec un maximum de 14 trades ouverts à tout moment sans stop loss et un take profit de 120-200 pips selon les conditions du marché. Les positions sont maintenues jusqu'à ce qu'elles atteignent leur Take Profit, donc les trades peuvent rester ouverts pendant des jours voire des semaines à moins que je ne les ferme "manuellement" parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'atteindre le Take Profit et afin de libérer une position pour un nouveau trade.
Pour trader cette stratégie avec succès, vous devez trader avec une taille de lot correctement calculée, sinon vous risquez d'être appelé à la marge !
Veuillez utiliser un compte de démonstration avec un solde égal au montant avec lequel vous comptez trader (ou un multiple de celui-ci) ET assurez-vous que votre effet de levier est réglé sur 500 car tous les comptes de copie sont réglés sur cet effet de levier.
Ouvrez 14 transactions avec la taille de lot de votre choix et assurez-vous que votre niveau de marge % ne descende pas en dessous de 800%. Cela nous laissera une marge dans les situations où nous sommes coincés dans des trades en raison de nouvelles, d'ouvertures en gap up/down ou d'autres mouvements importants du marché contre nos positions. Ajustez la taille des lots jusqu'à ce que les 14 transactions atteignent environ le niveau de 800 %.
Cela ne vous garantit PAS de ne pas être appelé en marge, mais nous met dans une meilleure position pour gérer le risque en tradant cette stratégie.
Si vos transactions ouvertes en direct descendent en dessous de ce %, surveillez votre % car vous devrez ajouter des fonds si cela descend en dessous de 500% afin d'éviter un appel de marge. Alternativement, vous pouvez clôturer certaines des transactions et réaliser la perte, mais vous serez à l'abri de votre courtier qui pourrait forcer la clôture de toutes vos transactions et réaliser ces pertes.
À noter :
Selon le moment où vous rejoignez, il se peut que vous ne receviez pas de trade pendant un certain temps car mes 14 positions sont déjà toutes remplies et vous n'obtiendrez un trade que lorsque l'une de ces positions sera fermée et qu'une nouvelle position sera disponible.
Merci de copier et faisons croître nos comptes ensemble.
PhoenixFxAtm
PS. Je vais créer des comptes avec d'autres courtiers et des sites et applications de trading social dans un avenir proche. Pour ceux qui ne sont pas avec Octa, utilisez https://octa.click/bzEt4Ot2PVa?ib=18833095 pour vous inscrire.
Mon objectif est de faire croître nos comptes ensemble au fil du temps. Ce n'est pas un système de trading pour devenir riche rapidement !
Je ne trade que le GBPJPY sur 1 minute, avec un maximum de 14 trades ouverts à tout moment sans stop loss et un take profit de 120-200 pips selon les conditions du marché. Les positions sont maintenues jusqu'à ce qu'elles atteignent leur Take Profit, donc les trades peuvent rester ouverts pendant des jours voire des semaines à moins que je ne les ferme "manuellement" parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'atteindre le Take Profit et afin de libérer une position pour un nouveau trade.
Pour trader cette stratégie avec succès, vous devez trader avec une taille de lot correctement calculée, sinon vous risquez d'être appelé à la marge !
Veuillez utiliser un compte de démonstration avec un solde égal au montant avec lequel vous comptez trader (ou un multiple de celui-ci) ET assurez-vous que votre effet de levier est réglé sur 500 car tous les comptes de copie sont réglés sur cet effet de levier.
Ouvrez 14 transactions avec la taille de lot de votre choix et assurez-vous que votre niveau de marge % ne descende pas en dessous de 800%. Cela nous laissera une marge dans les situations où nous sommes coincés dans des trades en raison de nouvelles, d'ouvertures en gap up/down ou d'autres mouvements importants du marché contre nos positions. Ajustez la taille des lots jusqu'à ce que les 14 transactions atteignent environ le niveau de 800 %.
Cela ne vous garantit PAS de ne pas être appelé en marge, mais nous met dans une meilleure position pour gérer le risque en tradant cette stratégie.
Si vos transactions ouvertes en direct descendent en dessous de ce %, surveillez votre % car vous devrez ajouter des fonds si cela descend en dessous de 500% afin d'éviter un appel de marge. Alternativement, vous pouvez clôturer certaines des transactions et réaliser la perte, mais vous serez à l'abri de votre courtier qui pourrait forcer la clôture de toutes vos transactions et réaliser ces pertes.
À noter :
Selon le moment où vous rejoignez, il se peut que vous ne receviez pas de trade pendant un certain temps car mes 14 positions sont déjà toutes remplies et vous n'obtiendrez un trade que lorsque l'une de ces positions sera fermée et qu'une nouvelle position sera disponible.
Merci de copier et faisons croître nos comptes ensemble.
PhoenixFxAtm
PS. Je vais créer des comptes avec d'autres courtiers et des sites et applications de trading social dans un avenir proche. Pour ceux qui ne sont pas avec Octa, utilisez https://octa.click/bzEt4Ot2PVa?ib=18833095 pour vous inscrire.
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
201%
3
13K
USD
USD
13K
USD
USD
18
95%
1 396
95%
100%
11.64
5.57
USD
USD
33%
1:100