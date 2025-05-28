SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trend bb
Yi Jian Feng

Trend bb

Yi Jian Feng
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2025 -62%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 116
Bénéfice trades:
661 (59.22%)
Perte trades:
455 (40.77%)
Meilleure transaction:
705.47 USD
Pire transaction:
-2 426.94 USD
Bénéfice brut:
130 986.78 USD (8 710 564 pips)
Perte brute:
-150 071.11 USD (8 134 729 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (2 536.69 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 047.17 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
77.00%
Charge de dépôt maximale:
16.21%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
44
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
-0.84
Longs trades:
588 (52.69%)
Courts trades:
528 (47.31%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-17.10 USD
Bénéfice moyen:
198.16 USD
Perte moyenne:
-329.83 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-191.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 960.64 USD (4)
Croissance mensuelle:
21.53%
Prévision annuelle:
261.22%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
22 297.58 USD
Maximal:
22 637.62 USD (967.40%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
78.14% (22 628.18 USD)
Par fonds propres:
18.12% (3 067.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDz 601
XAUUSDz 389
USDJPYz 29
JP225z 20
US30z 20
USTECz 16
US500z 15
EURUSDz 13
GBPUSDz 12
ETHUSDz 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDz -11K
XAUUSDz 1.4K
USDJPYz -322
JP225z -3.2K
US30z 318
USTECz -570
US500z -437
EURUSDz 1.1K
GBPUSDz -6.3K
ETHUSDz 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDz 593K
XAUUSDz 107K
USDJPYz -975
JP225z -26K
US30z 4.8K
USTECz -86K
US500z -11K
EURUSDz 817
GBPUSDz -6.8K
ETHUSDz 379
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 17:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.25 07:07
No swaps are charged
2025.07.22 15:38
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 15:13
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 11:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 07:06
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.26 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 03:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 22:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 16:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 04:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 02:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.15 21:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
