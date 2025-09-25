SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / SPX 500 System
John Louis Harrow

SPX 500 System

John Louis Harrow
1 avis
Fiabilité
68 semaines
1 / 95K USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 59%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
222
Bénéfice trades:
109 (49.09%)
Perte trades:
113 (50.90%)
Meilleure transaction:
6 305.61 USD
Pire transaction:
-3 143.96 USD
Bénéfice brut:
122 252.18 USD (95 248 pips)
Perte brute:
-62 885.70 USD (50 643 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (3 349.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
13 658.91 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
86.63%
Charge de dépôt maximale:
6.97%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
4.37
Longs trades:
220 (99.10%)
Courts trades:
2 (0.90%)
Facteur de profit:
1.94
Rendement attendu:
267.42 USD
Bénéfice moyen:
1 121.58 USD
Perte moyenne:
-556.51 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 062.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 787.40 USD (6)
Croissance mensuelle:
3.73%
Prévision annuelle:
43.90%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 157.74 USD
Maximal:
13 584.65 USD (9.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.76% (13 584.65 USD)
Par fonds propres:
1.93% (2 912.26 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SP500 175
XAUUSD 13
EURUSD 6
USDCHF 5
USDJPY 4
NVDA 4
AMD 3
AAPL 2
USDCAD 1
XAGUSD 1
AMZN 1
META 1
BRKb 1
GOOGL 1
MSFT 1
NZDUSD 1
GBPUSD 1
NDX 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SP500 43K
XAUUSD -1.2K
EURUSD 712
USDCHF 640
USDJPY -756
NVDA 7.1K
AMD 2.6K
AAPL 2.3K
USDCAD -45
XAGUSD 1.3K
AMZN 438
META 33
BRKb -165
GOOGL 1.6K
MSFT 1.4K
NZDUSD 433
GBPUSD 9
NDX -26
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SP500 22K
XAUUSD 7.1K
EURUSD -427
USDCHF 576
USDJPY -3.7K
NVDA 8.2K
AMD 2.5K
AAPL 2K
USDCAD 0
XAGUSD 777
AMZN 749
META 420
BRKb 50
GOOGL 1.9K
MSFT 2.2K
NZDUSD 146
GBPUSD 8
NDX -15
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 305.61 USD
Pire transaction: -3 144 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +3 349.13 USD
Perte consécutive maximale: -2 062.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.21 × 14
Darwinex-Live
0.40 × 1716
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.67 × 126
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
TickmillUK-Live
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.03 × 438
TradeMaxGlobal-Live
1.23 × 60
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.19 × 26
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Swissquote-Server
2.95 × 55
Ava-Real 1-MT5
3.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.17 × 35
AdmiralMarkets-Live
3.60 × 295
KuberaCapitalMarkets-Server
3.95 × 37
BCS5-Real
4.00 × 3
14 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This system identifies oversold market conditions. I primarily trade the S&P 500 but occasionally also trade stocks when the conditions suit.
Note moyenne:
Tung Hoang
45
Tung Hoang 2025.09.25 00:52 
 

I use IC market platform and I can not copy signals. Maybe it is not compatible with SP500 code

2025.09.15 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 22:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.25 18:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.22 14:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 20:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.14 13:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 2.02% of days out of 397 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 19:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 20:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 13:03
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 2.03% of days out of 345 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.28 13:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SPX 500 System
50 USD par mois
59%
1
95K
USD
162K
USD
68
0%
222
49%
87%
1.94
267.42
USD
10%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.