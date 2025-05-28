SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BlackBull FastWay
Savell Martin

BlackBull FastWay

Savell Martin
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -23%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 171
Bénéfice trades:
607 (51.83%)
Perte trades:
564 (48.16%)
Meilleure transaction:
167.28 GBP
Pire transaction:
-74.84 GBP
Bénéfice brut:
3 354.69 GBP (19 201 218 pips)
Perte brute:
-3 603.49 GBP (25 334 870 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (133.22 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
181.07 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
85.55%
Charge de dépôt maximale:
19.36%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
728 (62.17%)
Courts trades:
443 (37.83%)
Facteur de profit:
0.93
Rendement attendu:
-0.21 GBP
Bénéfice moyen:
5.53 GBP
Perte moyenne:
-6.39 GBP
Pertes consécutives maximales:
14 (-90.27 GBP)
Perte consécutive maximale:
-170.17 GBP (3)
Croissance mensuelle:
2.74%
Prévision annuelle:
33.28%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
456.65 GBP
Maximal:
1 121.61 GBP (51.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.33% (1 121.61 GBP)
Par fonds propres:
46.69% (469.68 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 590
XAUUSDi 440
GBPUSDi 44
AUDCADi 20
USDJPYi 16
EURNZDi 13
EURUSDi 10
CHFJPYi 9
NZDCADi 7
AUDUSDi 6
GBPJPYi 4
AUDJPYi 4
EURJPYi 3
NZDUSDi 3
EURAUDi 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -161
XAUUSDi -273
GBPUSDi 46
AUDCADi -5
USDJPYi -6
EURNZDi 38
EURUSDi 2
CHFJPYi 44
NZDCADi 2
AUDUSDi 6
GBPJPYi -42
AUDJPYi 20
EURJPYi -4
NZDUSDi 3
EURAUDi 9
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -6.1M
XAUUSDi 256
GBPUSDi 2.3K
AUDCADi -1.3K
USDJPYi -659
EURNZDi 7.1K
EURUSDi 238
CHFJPYi 6.9K
NZDCADi 129
AUDUSDi 699
GBPJPYi -6.6K
AUDJPYi 2.9K
EURJPYi -587
NZDUSDi 295
EURAUDi 1.5K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +167.28 GBP
Pire transaction: -75 GBP
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +133.22 GBP
Perte consécutive maximale: -90.27 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.08 07:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.07 02:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 21:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 18:58
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 09:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 05:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 03:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 16:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 14:18
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 01:46
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 23:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 21:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 14:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
