SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Magic Sand Currency
- Reni

Magic Sand Currency

- Reni
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 151%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
366
Bénéfice trades:
266 (72.67%)
Perte trades:
100 (27.32%)
Meilleure transaction:
356.73 USD
Pire transaction:
-36.54 USD
Bénéfice brut:
3 112.69 USD (65 652 pips)
Perte brute:
-1 095.50 USD (71 994 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (58.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 226.57 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
83.73%
Charge de dépôt maximale:
43.60%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.81
Longs trades:
161 (43.99%)
Courts trades:
205 (56.01%)
Facteur de profit:
2.84
Rendement attendu:
5.51 USD
Bénéfice moyen:
11.70 USD
Perte moyenne:
-10.96 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-529.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-529.02 USD (21)
Croissance mensuelle:
1.68%
Prévision annuelle:
20.40%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
529.02 USD (16.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.26% (529.02 USD)
Par fonds propres:
69.07% (1 606.93 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 207
GBPUSD 153
archived 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 410
GBPUSD 381
archived 1.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 16K
GBPUSD -22K
archived 0
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +356.73 USD
Pire transaction: -37 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +58.17 USD
Perte consécutive maximale: -529.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 16
LQD1-Live01
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 2
241 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.10.09 18:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 11:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 07:48
No swaps are charged
2025.09.19 07:48
No swaps are charged
2025.09.19 07:48
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.93% of days out of 142 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 10:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 09:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.13 23:30
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 13:53
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 00:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 17:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Magic Sand Currency
30 USD par mois
151%
0
0
USD
3.5K
USD
24
98%
366
72%
84%
2.84
5.51
USD
69%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.