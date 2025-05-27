SignauxSections
WBLK_ICM
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_ICM

Bier Sukhamongkolsawat
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -14%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 662
Bénéfice trades:
1 977 (74.26%)
Perte trades:
685 (25.73%)
Meilleure transaction:
229.63 USD
Pire transaction:
-509.28 USD
Bénéfice brut:
8 843.10 USD (416 553 pips)
Perte brute:
-8 662.94 USD (378 525 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (43.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
359.28 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
156.98%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.07
Longs trades:
1 330 (49.96%)
Courts trades:
1 332 (50.04%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.07 USD
Bénéfice moyen:
4.47 USD
Perte moyenne:
-12.65 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-68.45 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 854.59 USD (4)
Croissance mensuelle:
-43.00%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
2 726.17 USD (34.49%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
45.59% (2 726.17 USD)
Par fonds propres:
87.48% (2 780.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPCAD 531
GBPUSD 436
EURUSD 421
USDCAD 236
AUDCAD 198
NZDCAD 197
AUDUSD 188
AUDCHF 132
EURCHF 126
EURGBP 102
AUDNZD 95
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPCAD 167
GBPUSD 614
EURUSD 902
USDCAD 304
AUDCAD 237
NZDCAD 246
AUDUSD 300
AUDCHF 252
EURCHF 213
EURGBP 37
AUDNZD -3.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPCAD -17K
GBPUSD -6.1K
EURUSD 9.2K
USDCAD 16K
AUDCAD 14K
NZDCAD 19K
AUDUSD 14K
AUDCHF 14K
EURCHF 13K
EURGBP -2.2K
AUDNZD -35K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.13 × 15
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
ICMarketsEU-Live17
0.39 × 18
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 12
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live24
0.60 × 25
ICMarketsSC-Live05
0.61 × 157
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 882
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
ICMarketsSC-Live18
0.89 × 150
ICMarketsSC-Live26
0.91 × 717
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live23
0.93 × 12117
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ICMarketsSC-Live32
1.00 × 16
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4602
83 plus...
Aucun avis
2025.09.24 07:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 15:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 21:32
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 00:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 10:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.28 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 05:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 04:01
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
