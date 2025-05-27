- Croissance
Trades:
75
Bénéfice trades:
42 (56.00%)
Perte trades:
33 (44.00%)
Meilleure transaction:
88 536.00 JPY
Pire transaction:
-80 808.00 JPY
Bénéfice brut:
1 133 244.00 JPY (6 789 pips)
Perte brute:
-918 176.00 JPY (5 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (163 464.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
163 464.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
3.65%
Charge de dépôt maximale:
20.68%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
38 (50.67%)
Courts trades:
37 (49.33%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
2 867.57 JPY
Bénéfice moyen:
26 982.00 JPY
Perte moyenne:
-27 823.52 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-92 232.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-92 232.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
2.27%
Prévision annuelle:
27.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 534.00 JPY
Maximal:
226 464.00 JPY (19.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.61% (226 464.00 JPY)
Par fonds propres:
4.58% (47 040.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|75
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|1.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.15 × 13
|
Exness-Real7
|0.43 × 58
|
Exness-Real6
|0.51 × 255
|
Exness-Real4
|1.33 × 6
|
FxPro.com-Real01
|1.43 × 7
|
DPrimeVU-Live 7
|3.33 × 3
|
XM.COM-Real 2
|3.73 × 11
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
70 USD par mois
22%
0
0
USD
USD
1.2M
JPY
JPY
23
100%
75
56%
4%
1.23
2 867.57
JPY
JPY
20%
1:200