Signaux / MetaTrader 4 / Hinokami Kagura EXNS
Yusuke Hoshino

Hinokami Kagura EXNS

Yusuke Hoshino
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 70 USD par mois
croissance depuis 2025 22%
Exness-Real7
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
75
Bénéfice trades:
42 (56.00%)
Perte trades:
33 (44.00%)
Meilleure transaction:
88 536.00 JPY
Pire transaction:
-80 808.00 JPY
Bénéfice brut:
1 133 244.00 JPY (6 789 pips)
Perte brute:
-918 176.00 JPY (5 460 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (163 464.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
163 464.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
3.65%
Charge de dépôt maximale:
20.68%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.95
Longs trades:
38 (50.67%)
Courts trades:
37 (49.33%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
2 867.57 JPY
Bénéfice moyen:
26 982.00 JPY
Perte moyenne:
-27 823.52 JPY
Pertes consécutives maximales:
2 (-92 232.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-92 232.00 JPY (2)
Croissance mensuelle:
2.27%
Prévision annuelle:
27.55%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
29 534.00 JPY
Maximal:
226 464.00 JPY (19.72%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.61% (226 464.00 JPY)
Par fonds propres:
4.58% (47 040.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 75
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 1.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +88 536.00 JPY
Pire transaction: -80 808 JPY
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +163 464.00 JPY
Perte consécutive maximale: -92 232.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TurnkeyFX-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
Exness-Real
0.15 × 13
Exness-Real7
0.43 × 58
Exness-Real6
0.51 × 255
Exness-Real4
1.33 × 6
FxPro.com-Real01
1.43 × 7
DPrimeVU-Live 7
3.33 × 3
XM.COM-Real 2
3.73 × 11
Aucun avis
2025.07.23 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 01:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 01:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 01:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.19 00:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.06 00:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 04:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.56% of days out of 39 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 14:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.27 14:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.