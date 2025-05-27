Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TurnkeyFX-Live 0.00 × 6 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 1 Exness-Real 0.15 × 13 Exness-Real7 0.43 × 58 Exness-Real6 0.51 × 255 Exness-Real4 1.33 × 6 FxPro.com-Real01 1.43 × 7 DPrimeVU-Live 7 3.33 × 3 XM.COM-Real 2 3.73 × 11 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou