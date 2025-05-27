SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / ICMarkets live
Lukas Adamec

ICMarkets live

Lukas Adamec
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 6%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
885
Bénéfice trades:
404 (45.64%)
Perte trades:
481 (54.35%)
Meilleure transaction:
957.66 EUR
Pire transaction:
-446.29 EUR
Bénéfice brut:
77 768.94 EUR (11 005 886 pips)
Perte brute:
-68 318.26 EUR (11 456 092 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 448.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 535.64 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
93.05%
Charge de dépôt maximale:
54.15%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
745 (84.18%)
Courts trades:
140 (15.82%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
10.68 EUR
Bénéfice moyen:
192.50 EUR
Perte moyenne:
-142.03 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 669.09 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 808.32 EUR (9)
Croissance mensuelle:
48.02%
Prévision annuelle:
582.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 051.64 EUR
Maximal:
8 942.28 EUR (90.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.64% (8 941.94 EUR)
Par fonds propres:
22.97% (637.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 374
BTCUSD 219
ETHUSD 82
US500 77
GBPJPY 40
US30 39
USTEC 31
GOOG.NAS 10
MSFT.NAS 7
AAPL.NAS 6
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
BTCUSD -803
ETHUSD 1.9K
US500 1.1K
GBPJPY -1.9K
US30 -2.3K
USTEC -3.5K
GOOG.NAS 841
MSFT.NAS 341
AAPL.NAS -420
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 113K
BTCUSD -341K
ETHUSD 77K
US500 58K
GBPJPY -23K
US30 -159K
USTEC -173K
GOOG.NAS 608
MSFT.NAS 746
AAPL.NAS -3.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +957.66 EUR
Pire transaction: -446 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 448.95 EUR
Perte consécutive maximale: -1 669.09 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Weltrade-Real
0.00 × 17
OxSecurities-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real18
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
Hankotrade-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.44 × 41
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.50 × 12
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.33 × 67
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
2.44 × 208
72 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.28 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 07:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 00:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 198 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 14:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 13:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 196 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 23:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 23:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.27 13:44
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.43% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ICMarkets live
30 USD par mois
6%
0
0
USD
19K
EUR
38
99%
885
45%
93%
1.13
10.68
EUR
84%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.