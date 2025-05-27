- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
885
Bénéfice trades:
404 (45.64%)
Perte trades:
481 (54.35%)
Meilleure transaction:
957.66 EUR
Pire transaction:
-446.29 EUR
Bénéfice brut:
77 768.94 EUR (11 005 886 pips)
Perte brute:
-68 318.26 EUR (11 456 092 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (1 448.95 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 535.64 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
93.05%
Charge de dépôt maximale:
54.15%
Dernier trade:
25 il y a des minutes
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
745 (84.18%)
Courts trades:
140 (15.82%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
10.68 EUR
Bénéfice moyen:
192.50 EUR
Perte moyenne:
-142.03 EUR
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 669.09 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 808.32 EUR (9)
Croissance mensuelle:
48.02%
Prévision annuelle:
582.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 051.64 EUR
Maximal:
8 942.28 EUR (90.41%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
83.64% (8 941.94 EUR)
Par fonds propres:
22.97% (637.95 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|BTCUSD
|219
|ETHUSD
|82
|US500
|77
|GBPJPY
|40
|US30
|39
|USTEC
|31
|GOOG.NAS
|10
|MSFT.NAS
|7
|AAPL.NAS
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|16K
|BTCUSD
|-803
|ETHUSD
|1.9K
|US500
|1.1K
|GBPJPY
|-1.9K
|US30
|-2.3K
|USTEC
|-3.5K
|GOOG.NAS
|841
|MSFT.NAS
|341
|AAPL.NAS
|-420
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|113K
|BTCUSD
|-341K
|ETHUSD
|77K
|US500
|58K
|GBPJPY
|-23K
|US30
|-159K
|USTEC
|-173K
|GOOG.NAS
|608
|MSFT.NAS
|746
|AAPL.NAS
|-3.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +957.66 EUR
Pire transaction: -446 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +1 448.95 EUR
Perte consécutive maximale: -1 669.09 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.44 × 41
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.50 × 12
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.33 × 67
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|2.44 × 208
Aucun avis
