Patrick Alexandertandranata

MountGold

Patrick Alexandertandranata
0 avis
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -40%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
15 (39.47%)
Perte trades:
23 (60.53%)
Meilleure transaction:
299.00 USD
Pire transaction:
-1 039.00 USD
Bénéfice brut:
2 513.30 USD (41 648 pips)
Perte brute:
-2 914.84 USD (34 688 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (523.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
523.55 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
17.09%
Charge de dépôt maximale:
126.60%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.30
Longs trades:
23 (60.53%)
Courts trades:
15 (39.47%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-10.57 USD
Bénéfice moyen:
167.55 USD
Perte moyenne:
-126.73 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 293.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 293.47 USD (4)
Croissance mensuelle:
-53.69%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
850.04 USD
Maximal:
1 355.46 USD (90.04%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.04% (1 355.46 USD)
Par fonds propres:
63.33% (753.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -402
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 7K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +299.00 USD
Pire transaction: -1 039 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +523.55 USD
Perte consécutive maximale: -1 293.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real29
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
192 plus...
Aucun avis
2025.10.07 23:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 14:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 11:59
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.01 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 05:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 01:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.12 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.04 12:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 07:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.24 05:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 13:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 12:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 09:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.25 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
