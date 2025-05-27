SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Nobunaga GF
Yusuke Hoshino

Nobunaga GF

Yusuke Hoshino
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 30%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 521
Bénéfice trades:
941 (61.86%)
Perte trades:
580 (38.13%)
Meilleure transaction:
51 045.00 JPY
Pire transaction:
-117 301.00 JPY
Bénéfice brut:
4 910 287.00 JPY (140 620 pips)
Perte brute:
-4 436 008.00 JPY (135 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (71 968.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
176 860.00 JPY (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
9.06%
Charge de dépôt maximale:
60.62%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
814 (53.52%)
Courts trades:
707 (46.48%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
311.82 JPY
Bénéfice moyen:
5 218.16 JPY
Perte moyenne:
-7 648.29 JPY
Pertes consécutives maximales:
14 (-60 428.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-163 488.00 JPY (7)
Croissance mensuelle:
-3.19%
Prévision annuelle:
-38.77%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 373.00 JPY
Maximal:
696 977.00 JPY (41.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.52% (696 977.00 JPY)
Par fonds propres:
3.87% (102 501.00 JPY)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 1427
EURJPY 35
GBPJPY 23
EURUSD 22
AUDJPY 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 4.2K
EURJPY -11
GBPJPY -4
EURUSD -16
AUDJPY -1
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 8.3K
EURJPY -1.3K
GBPJPY -759
EURUSD -1.3K
AUDJPY -257
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51 045.00 JPY
Pire transaction: -117 301 JPY
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +71 968.00 JPY
Perte consécutive maximale: -60 428.00 JPY

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tradeview-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
TitanFX-01
0.31 × 875
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
Tradeview-Markets Live 2
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
GaitameFinest-S2-Demo
1.49 × 645
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Main
1.66 × 6428
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
3 plus...
Aucun avis
2025.07.09 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 04:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 14:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.27 14:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 14:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 14:41
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.92% of days out of 676 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.26 21:10
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.26 21:10
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.26 21:10
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
