Trades:
1 521
Bénéfice trades:
941 (61.86%)
Perte trades:
580 (38.13%)
Meilleure transaction:
51 045.00 JPY
Pire transaction:
-117 301.00 JPY
Bénéfice brut:
4 910 287.00 JPY (140 620 pips)
Perte brute:
-4 436 008.00 JPY (135 766 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (71 968.00 JPY)
Bénéfice consécutif maximal:
176 860.00 JPY (10)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
9.06%
Charge de dépôt maximale:
60.62%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.68
Longs trades:
814 (53.52%)
Courts trades:
707 (46.48%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
311.82 JPY
Bénéfice moyen:
5 218.16 JPY
Perte moyenne:
-7 648.29 JPY
Pertes consécutives maximales:
14 (-60 428.00 JPY)
Perte consécutive maximale:
-163 488.00 JPY (7)
Croissance mensuelle:
-3.19%
Prévision annuelle:
-38.77%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14 373.00 JPY
Maximal:
696 977.00 JPY (41.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.52% (696 977.00 JPY)
Par fonds propres:
3.87% (102 501.00 JPY)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1427
|EURJPY
|35
|GBPJPY
|23
|EURUSD
|22
|AUDJPY
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|4.2K
|EURJPY
|-11
|GBPJPY
|-4
|EURUSD
|-16
|AUDJPY
|-1
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|8.3K
|EURJPY
|-1.3K
|GBPJPY
|-759
|EURUSD
|-1.3K
|AUDJPY
|-257
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +51 045.00 JPY
Pire transaction: -117 301 JPY
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +71 968.00 JPY
Perte consécutive maximale: -60 428.00 JPY
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GaitameFinest-S2-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
TitanFX-01
|0.31 × 875
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.49 × 645
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.66 × 6428
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
