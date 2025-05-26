SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / FBS FOREX 4 ALL
Alexandre Tavares Vieira Dias

FBS FOREX 4 ALL

Alexandre Tavares Vieira Dias
0 avis
Fiabilité
24 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 236%
FBS-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
549
Bénéfice trades:
525 (95.62%)
Perte trades:
24 (4.37%)
Meilleure transaction:
48.15 USD
Pire transaction:
-95.81 USD
Bénéfice brut:
1 032.43 USD (124 587 pips)
Perte brute:
-332.00 USD (42 699 pips)
Gains consécutifs maximales:
130 (234.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
234.30 USD (130)
Ratio de Sharpe:
0.36
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
13.36%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
3.17
Longs trades:
228 (41.53%)
Courts trades:
321 (58.47%)
Facteur de profit:
3.11
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
1.97 USD
Perte moyenne:
-13.83 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-214.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-214.53 USD (3)
Croissance mensuelle:
10.85%
Prévision annuelle:
131.69%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
220.84 USD (37.19%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.17% (220.84 USD)
Par fonds propres:
45.69% (430.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 158
EURJPY 38
USDCAD 36
GBPUSD 34
EURUSD 33
GBPCAD 28
GBPCHF 26
GBPJPY 24
EURCAD 20
NZDCAD 17
EURGBP 16
EURNZD 12
GBPAUD 12
AUDJPY 11
NZDUSD 10
USDCHF 9
AUDUSD 8
CADJPY 8
CHFJPY 7
US30 7
GBPNZD 6
EURCHF 6
EURAUD 6
AUDNZD 5
USDJPY 5
AUDCAD 4
NZDCHF 1
CADCHF 1
HK50 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 30
EURJPY 61
USDCAD 31
GBPUSD 44
EURUSD 37
GBPCAD 50
GBPCHF 72
GBPJPY 31
EURCAD 19
NZDCAD 19
EURGBP 99
EURNZD 20
GBPAUD 27
AUDJPY 21
NZDUSD 20
USDCHF 29
AUDUSD 10
CADJPY 7
CHFJPY 8
US30 25
GBPNZD 6
EURCHF 7
EURAUD 9
AUDNZD 8
USDJPY 6
AUDCAD 4
NZDCHF 1
CADCHF 1
HK50 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 2.8K
EURJPY 8.7K
USDCAD 4.2K
GBPUSD 3.8K
EURUSD 3.4K
GBPCAD 5.1K
GBPCHF 2.5K
GBPJPY 3.9K
EURCAD 2K
NZDCAD 2.1K
EURGBP 3K
EURNZD 3.3K
GBPAUD 3.1K
AUDJPY 2.9K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 1.4K
AUDUSD 952
CADJPY 1K
CHFJPY 1.1K
US30 17K
GBPNZD 1K
EURCHF 415
EURAUD 1.3K
AUDNZD 931
USDJPY 641
AUDCAD 533
NZDCHF 58
CADCHF 58
HK50 3.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +48.15 USD
Pire transaction: -96 USD
Gains consécutifs maximales: 130
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +234.30 USD
Perte consécutive maximale: -214.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real10
0.00 × 1
AdmiralsSC-Live
0.00 × 2
VantagePrimeLimited-Live
0.00 × 4
Exness-MT5Real27
0.00 × 3
LandFX-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 8
EGMSecurities-Live
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 6
StraitsFutures-ATL Live
0.00 × 2
AtriaFinancial-Production
0.00 × 1
FreshForex-MT5
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live
0.00 × 8
SUSHIGlobalInvesting-Live
0.00 × 3
Garnet-Server
0.00 × 1
InstaForex-Server
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 3
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 3
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 2
RazeGlobalMarkets-Server
0.00 × 6
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
XGXPROTRADE-Server
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.08 × 71
BetailCapitalLtd-Server
0.13 × 24
285 plus...
Aucun avis
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 11:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 11:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 20:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 22:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.21 21:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 14:04
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 18:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 17:49
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 16:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 13:43
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 07:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 15:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 12:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
