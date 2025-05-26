- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|736
|GBPNZD
|630
|GBPJPY
|593
|EURNZD
|553
|USDJPY
|548
|EURJPY
|536
|EURUSD
|519
|GBPUSD
|497
|EURCAD
|490
|EURAUD
|467
|CHFJPY
|453
|CADJPY
|448
|GBPCAD
|420
|NZDJPY
|415
|GBPCHF
|413
|SGDJPY
|384
|USDCAD
|361
|AUDCAD
|349
|AUDUSD
|341
|NZDUSD
|337
|GBPSGD
|320
|AUDJPY
|311
|NZDCAD
|306
|USDSGD
|305
|USDCHF
|298
|EURSGD
|297
|NZDSGD
|290
|AUDSGD
|249
|AUDCHF
|239
|EURCHF
|217
|NZDCHF
|213
|AUDNZD
|181
|CADCHF
|146
|EURGBP
|137
|CHFSGD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|GBPAUD
|606
|GBPNZD
|510
|GBPJPY
|550
|EURNZD
|452
|USDJPY
|527
|EURJPY
|446
|EURUSD
|701
|GBPUSD
|651
|EURCAD
|462
|EURAUD
|384
|CHFJPY
|393
|CADJPY
|414
|GBPCAD
|431
|NZDJPY
|400
|GBPCHF
|599
|SGDJPY
|342
|USDCAD
|366
|AUDCAD
|347
|AUDUSD
|445
|NZDUSD
|434
|GBPSGD
|329
|AUDJPY
|293
|NZDCAD
|288
|USDSGD
|327
|USDCHF
|408
|EURSGD
|286
|NZDSGD
|324
|AUDSGD
|266
|AUDCHF
|389
|EURCHF
|388
|NZDCHF
|348
|AUDNZD
|122
|CADCHF
|230
|EURGBP
|231
|CHFSGD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|GBPAUD
|34K
|GBPNZD
|33K
|GBPJPY
|34K
|EURNZD
|28K
|USDJPY
|30K
|EURJPY
|22K
|EURUSD
|27K
|GBPUSD
|25K
|EURCAD
|29K
|EURAUD
|27K
|CHFJPY
|32K
|CADJPY
|21K
|GBPCAD
|25K
|NZDJPY
|21K
|GBPCHF
|27K
|SGDJPY
|22K
|USDCAD
|15K
|AUDCAD
|20K
|AUDUSD
|17K
|NZDUSD
|19K
|GBPSGD
|20K
|AUDJPY
|17K
|NZDCAD
|18K
|USDSGD
|19K
|USDCHF
|14K
|EURSGD
|23K
|NZDSGD
|14K
|AUDSGD
|16K
|AUDCHF
|13K
|EURCHF
|16K
|NZDCHF
|13K
|AUDNZD
|17K
|CADCHF
|13K
|EURGBP
|14K
|CHFSGD
|139
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live
|1.66 × 29
Bonjour, ## Caractéristiques de ce signal : Système de scalping automatisé pour trader 34 devises : AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPSGD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDSGD. Take profit : Basé sur un système de grille de 100 points après 500 points de perte. Commencez le lot à 0,01 $ avec une grille d'ouverture à 0,02 $ et 0,04 $. Recommandation : Trois EA avec différents points d'entrée, environ 200 transactions ouvertes simultanément. Dépôt optimal : 3 000 $ et plus (compte à effet de levier 1:500) ou 30 000 $ et plus (compte à effet de levier standard). Type de compte : Hedging Cordialement