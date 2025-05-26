SignauxSections
Rafael Alexandre Ferreira

Scalping Forex Major

Rafael Alexandre Ferreira
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 549%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
13 006
Bénéfice trades:
10 529 (80.95%)
Perte trades:
2 477 (19.05%)
Meilleure transaction:
52.01 EUR
Pire transaction:
-40.39 EUR
Bénéfice brut:
18 859.13 EUR (2 031 691 pips)
Perte brute:
-6 902.36 EUR (855 975 pips)
Gains consécutifs maximales:
128 (100.91 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
100.91 EUR (128)
Ratio de Sharpe:
0.24
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
37.24%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
611
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
144.28
Longs trades:
7 946 (61.09%)
Courts trades:
5 060 (38.91%)
Facteur de profit:
2.73
Rendement attendu:
0.92 EUR
Bénéfice moyen:
1.79 EUR
Perte moyenne:
-2.79 EUR
Pertes consécutives maximales:
5 (-29.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-76.29 EUR (2)
Croissance mensuelle:
18.65%
Prévision annuelle:
226.28%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
82.87 EUR (1.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.10% (76.29 EUR)
Par fonds propres:
85.78% (10 038.42 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 736
GBPNZD 630
GBPJPY 593
EURNZD 553
USDJPY 548
EURJPY 536
EURUSD 519
GBPUSD 497
EURCAD 490
EURAUD 467
CHFJPY 453
CADJPY 448
GBPCAD 420
NZDJPY 415
GBPCHF 413
SGDJPY 384
USDCAD 361
AUDCAD 349
AUDUSD 341
NZDUSD 337
GBPSGD 320
AUDJPY 311
NZDCAD 306
USDSGD 305
USDCHF 298
EURSGD 297
NZDSGD 290
AUDSGD 249
AUDCHF 239
EURCHF 217
NZDCHF 213
AUDNZD 181
CADCHF 146
EURGBP 137
CHFSGD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 606
GBPNZD 510
GBPJPY 550
EURNZD 452
USDJPY 527
EURJPY 446
EURUSD 701
GBPUSD 651
EURCAD 462
EURAUD 384
CHFJPY 393
CADJPY 414
GBPCAD 431
NZDJPY 400
GBPCHF 599
SGDJPY 342
USDCAD 366
AUDCAD 347
AUDUSD 445
NZDUSD 434
GBPSGD 329
AUDJPY 293
NZDCAD 288
USDSGD 327
USDCHF 408
EURSGD 286
NZDSGD 324
AUDSGD 266
AUDCHF 389
EURCHF 388
NZDCHF 348
AUDNZD 122
CADCHF 230
EURGBP 231
CHFSGD 1
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 34K
GBPNZD 33K
GBPJPY 34K
EURNZD 28K
USDJPY 30K
EURJPY 22K
EURUSD 27K
GBPUSD 25K
EURCAD 29K
EURAUD 27K
CHFJPY 32K
CADJPY 21K
GBPCAD 25K
NZDJPY 21K
GBPCHF 27K
SGDJPY 22K
USDCAD 15K
AUDCAD 20K
AUDUSD 17K
NZDUSD 19K
GBPSGD 20K
AUDJPY 17K
NZDCAD 18K
USDSGD 19K
USDCHF 14K
EURSGD 23K
NZDSGD 14K
AUDSGD 16K
AUDCHF 13K
EURCHF 16K
NZDCHF 13K
AUDNZD 17K
CADCHF 13K
EURGBP 14K
CHFSGD 139
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +52.01 EUR
Pire transaction: -40 EUR
Gains consécutifs maximales: 128
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +100.91 EUR
Perte consécutive maximale: -29.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live
1.66 × 29
Bonjour, ## Caractéristiques de ce signal : Système de scalping automatisé pour trader 34 devises : AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, AUDSGD, AUDUSD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURNZD, EURSGD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, GBPNZD, GBPSGD, GBPUSD, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDSGD, NZDUSD, SGDJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, USDSGD. Take profit : Basé sur un système de grille de 100 points après 500 points de perte. Commencez le lot à 0,01 $ avec une grille d'ouverture à 0,02 $ et 0,04 $. Recommandation : Trois EA avec différents points d'entrée, environ 200 transactions ouvertes simultanément. Dépôt optimal : 3 000 $ et plus (compte à effet de levier 1:500) ou 30 000 $ et plus (compte à effet de levier standard). Type de compte : Hedging Cordialement


2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.09.26 08:42
No swaps are charged
2025.08.04 11:15
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 10:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 23:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.13 21:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.24 18:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 17:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 07:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 14:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.20 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 21:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 20:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 19:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 18:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 17:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 16:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
