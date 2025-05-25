SignauxSections
Nikolai Gavrilyuk

Nikolay251079

Nikolai Gavrilyuk
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -19%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
242
Bénéfice trades:
125 (51.65%)
Perte trades:
117 (48.35%)
Meilleure transaction:
2 616.95 RUB
Pire transaction:
-3 109.23 RUB
Bénéfice brut:
56 349.69 RUB (37 205 pips)
Perte brute:
-62 908.61 RUB (40 188 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (4 340.25 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
4 340.25 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
6.47%
Charge de dépôt maximale:
108.49%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
119 (49.17%)
Courts trades:
123 (50.83%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-27.10 RUB
Bénéfice moyen:
450.80 RUB
Perte moyenne:
-537.68 RUB
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 054.45 RUB)
Perte consécutive maximale:
-5 123.18 RUB (5)
Croissance mensuelle:
0.18%
Prévision annuelle:
2.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 876.07 RUB
Maximal:
14 053.54 RUB (138.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.97% (14 053.54 RUB)
Par fonds propres:
11.37% (1 446.93 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDrfd 103
USDJPYrfd 46
EURUSDrfd 41
XAGUSDrfd 19
GBPUSDrfd 16
#MOEX 5
#PFE 5
EURJPYrfd 1
#LCO 1
GBPCADrfd 1
USDCADrfd 1
#DELL 1
CHFJPYrfd 1
#WMT 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDrfd -104
USDJPYrfd 64
EURUSDrfd 9
XAGUSDrfd -19
GBPUSDrfd -3
#MOEX -19
#PFE 19
EURJPYrfd 0
#LCO 0
GBPCADrfd 5
USDCADrfd 2
#DELL 0
CHFJPYrfd -18
#WMT -45
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDrfd -4.3K
USDJPYrfd 2K
EURUSDrfd 75
XAGUSDrfd 10
GBPUSDrfd -542
#MOEX -211
#PFE 43
EURJPYrfd 13
#LCO -9
GBPCADrfd 102
USDCADrfd 57
#DELL 72
CHFJPYrfd -195
#WMT -114
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 616.95 RUB
Pire transaction: -3 109 RUB
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4 340.25 RUB
Perte consécutive maximale: -2 054.45 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Всем привет. В основу торговли заряжен волновой анализ. Минимальная сумма депозита на вашем счете должна быть такая что бы хватило денег для покупки 0.01 лота золота. 
Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 13:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 18:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 09:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 128 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 07:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 13:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 10:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 05:39
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 03:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.06% of days out of 94 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 17:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 18:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.26 13:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.09 18:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.05 20:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 06:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 18:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
