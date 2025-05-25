- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
242
Bénéfice trades:
125 (51.65%)
Perte trades:
117 (48.35%)
Meilleure transaction:
2 616.95 RUB
Pire transaction:
-3 109.23 RUB
Bénéfice brut:
56 349.69 RUB (37 205 pips)
Perte brute:
-62 908.61 RUB (40 188 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (4 340.25 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
4 340.25 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
6.47%
Charge de dépôt maximale:
108.49%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
119 (49.17%)
Courts trades:
123 (50.83%)
Facteur de profit:
0.90
Rendement attendu:
-27.10 RUB
Bénéfice moyen:
450.80 RUB
Perte moyenne:
-537.68 RUB
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 054.45 RUB)
Perte consécutive maximale:
-5 123.18 RUB (5)
Croissance mensuelle:
0.18%
Prévision annuelle:
2.17%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 876.07 RUB
Maximal:
14 053.54 RUB (138.08%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.97% (14 053.54 RUB)
Par fonds propres:
11.37% (1 446.93 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|103
|USDJPYrfd
|46
|EURUSDrfd
|41
|XAGUSDrfd
|19
|GBPUSDrfd
|16
|#MOEX
|5
|#PFE
|5
|EURJPYrfd
|1
|#LCO
|1
|GBPCADrfd
|1
|USDCADrfd
|1
|#DELL
|1
|CHFJPYrfd
|1
|#WMT
|1
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSDrfd
|-104
|USDJPYrfd
|64
|EURUSDrfd
|9
|XAGUSDrfd
|-19
|GBPUSDrfd
|-3
|#MOEX
|-19
|#PFE
|19
|EURJPYrfd
|0
|#LCO
|0
|GBPCADrfd
|5
|USDCADrfd
|2
|#DELL
|0
|CHFJPYrfd
|-18
|#WMT
|-45
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSDrfd
|-4.3K
|USDJPYrfd
|2K
|EURUSDrfd
|75
|XAGUSDrfd
|10
|GBPUSDrfd
|-542
|#MOEX
|-211
|#PFE
|43
|EURJPYrfd
|13
|#LCO
|-9
|GBPCADrfd
|102
|USDCADrfd
|57
|#DELL
|72
|CHFJPYrfd
|-195
|#WMT
|-114
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 616.95 RUB
Pire transaction: -3 109 RUB
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +4 340.25 RUB
Perte consécutive maximale: -2 054.45 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Всем привет. В основу торговли заряжен волновой анализ. Минимальная сумма депозита на вашем счете должна быть такая что бы хватило денег для покупки 0.01 лота золота.
Aucun avis
