Serhii Zharkov

D3luxe5 HighRisk

Serhii Zharkov
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 130%
xChief-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
496
Bénéfice trades:
347 (69.95%)
Perte trades:
149 (30.04%)
Meilleure transaction:
41.46 USD
Pire transaction:
-35.69 USD
Bénéfice brut:
1 835.14 USD (63 805 pips)
Perte brute:
-922.75 USD (28 215 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (19.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
110.51 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.20
Activité de trading:
51.23%
Charge de dépôt maximale:
16.78%
Dernier trade:
21 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
8.84
Longs trades:
239 (48.19%)
Courts trades:
257 (51.81%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
1.84 USD
Bénéfice moyen:
5.29 USD
Perte moyenne:
-6.19 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-103.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-103.21 USD (5)
Croissance mensuelle:
16.90%
Prévision annuelle:
205.05%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
103.21 USD (11.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.97% (103.21 USD)
Par fonds propres:
44.72% (385.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 496
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 912
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 36K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +41.46 USD
Pire transaction: -36 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +19.90 USD
Perte consécutive maximale: -103.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "xChief-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

High risk USDJPY trading strategy.
Aucun avis
2025.07.28 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 02:42
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 01:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 00:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 16:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.08 15:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 12:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.23 09:49
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.03 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 21:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.25 10:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.25 10:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
