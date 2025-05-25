SignauxSections
Le Trung Hieu

NanoBot Multipair

Le Trung Hieu
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 111%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 260
Bénéfice trades:
848 (67.30%)
Perte trades:
412 (32.70%)
Meilleure transaction:
8.81 USD
Pire transaction:
-16.63 USD
Bénéfice brut:
1 681.42 USD (150 890 pips)
Perte brute:
-1 378.79 USD (139 884 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (26.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
46.15 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
89.92%
Charge de dépôt maximale:
51.48%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
43
Temps de détention moyen:
10 heures
Facteur de récupération:
2.84
Longs trades:
611 (48.49%)
Courts trades:
649 (51.51%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
0.24 USD
Bénéfice moyen:
1.98 USD
Perte moyenne:
-3.35 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-11.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-26.96 USD (5)
Croissance mensuelle:
25.55%
Prévision annuelle:
309.98%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.20 USD
Maximal:
106.58 USD (19.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.42% (106.58 USD)
Par fonds propres:
46.45% (199.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 284
XAUUSD 251
AUDCAD 211
GBPUSD 204
NZDCAD 168
USDCAD 87
AUDNZD 17
EURJPY 13
USDJPY 13
AUDUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -37
XAUUSD 150
AUDCAD 158
GBPUSD -65
NZDCAD 106
USDCAD -6
AUDNZD 7
EURJPY -9
USDJPY -3
AUDUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.3K
XAUUSD 15K
AUDCAD 790
GBPUSD -5.2K
NZDCAD 5K
USDCAD -768
AUDNZD -813
EURJPY -1.4K
USDJPY -432
AUDUSD 340
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.81 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +26.93 USD
Perte consécutive maximale: -11.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real18
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
Exness-MT5Real10
0.27 × 15
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
GOMarketsIntl-Live
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
OxSecurities-Live
0.75 × 4
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
itexsys-Platform
1.11 × 9
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
VantageInternational-Live 4
1.16 × 110
ICMarketsSC-MT5-2
1.21 × 14247
ICMarketsEU-MT5-4
1.29 × 246
Opogroup-Server1
1.35 × 37
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsSC-MT5
2.00 × 333
GOMarketsMU-Live
2.08 × 599
FusionMarkets-Live
2.14 × 534
Forex.com-Live 536
2.19 × 165
77 plus...
Aucun avis
2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 19:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 11:56
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.4% of days out of 91 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 04:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 10:09
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.82% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.20 23:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.14 07:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4% of days out of 75 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 12:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 11:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.10 10:22
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.25 09:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.25 08:54
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.25 08:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

