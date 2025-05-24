SignauxSections
Yi Jian Feng

Trend exness

Yi Jian Feng
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 300 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Exness-MT5Real5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 122
Bénéfice trades:
712 (63.45%)
Perte trades:
410 (36.54%)
Meilleure transaction:
1 366.20 USD
Pire transaction:
-2 673.67 USD
Bénéfice brut:
190 632.88 USD (11 376 413 pips)
Perte brute:
-189 160.12 USD (9 700 565 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (5 786.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 217.73 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
81.61%
Charge de dépôt maximale:
16.34%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.06
Longs trades:
589 (52.50%)
Courts trades:
533 (47.50%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
1.31 USD
Bénéfice moyen:
267.74 USD
Perte moyenne:
-461.37 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-1 922.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 495.16 USD (5)
Croissance mensuelle:
28.05%
Prévision annuelle:
340.37%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 496.15 USD
Maximal:
26 386.62 USD (77.86%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
73.71% (26 402.25 USD)
Par fonds propres:
18.05% (3 210.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSDz 554
XAUUSDz 416
USDJPYz 32
US30z 25
USTECz 23
US500z 21
EURUSDz 19
JP225z 19
GBPUSDz 13
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSDz 112
XAUUSDz 6.9K
USDJPYz -425
US30z 867
USTECz -408
US500z 365
EURUSDz 2.5K
JP225z -2.8K
GBPUSDz -5.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSDz 1.6M
XAUUSDz 158K
USDJPYz -1.1K
US30z 7.3K
USTECz -97K
US500z -1.5K
EURUSDz 1.7K
JP225z -17K
GBPUSDz -5.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 366.20 USD
Pire transaction: -2 674 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +5 786.22 USD
Perte consécutive maximale: -1 922.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 14:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 08:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.15 13:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 02:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.11 12:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.91% of days out of 110 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.21 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 14:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 15:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.13 20:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.23% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 19:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.10 14:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 03:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
