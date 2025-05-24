SignauxSections
Wieger De Wit

CM Scalping

Wieger De Wit
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -12%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
492
Bénéfice trades:
419 (85.16%)
Perte trades:
73 (14.84%)
Meilleure transaction:
14.10 EUR
Pire transaction:
-33.19 EUR
Bénéfice brut:
607.60 EUR (392 434 pips)
Perte brute:
-727.96 EUR (469 094 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (60.60 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
60.60 EUR (46)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
3.75%
Charge de dépôt maximale:
47.21%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
30
Temps de détention moyen:
19 minutes
Facteur de récupération:
-0.65
Longs trades:
246 (50.00%)
Courts trades:
246 (50.00%)
Facteur de profit:
0.83
Rendement attendu:
-0.24 EUR
Bénéfice moyen:
1.45 EUR
Perte moyenne:
-9.97 EUR
Pertes consécutives maximales:
3 (-63.43 EUR)
Perte consécutive maximale:
-65.06 EUR (2)
Croissance mensuelle:
-6.89%
Prévision annuelle:
-83.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
122.70 EUR
Maximal:
184.68 EUR (114.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.22% (152.87 EUR)
Par fonds propres:
5.39% (5.95 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 114
GBPUSD 88
USDJPY 83
EURUSD 80
BTCUSD 65
XAUUSD 62
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 -29
GBPUSD 26
USDJPY 10
EURUSD -95
BTCUSD -13
XAUUSD -36
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 -20K
GBPUSD 9
USDJPY 552
EURUSD -824
BTCUSD -55K
XAUUSD -1.1K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +14.10 EUR
Pire transaction: -33 EUR
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +60.60 EUR
Perte consécutive maximale: -63.43 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "CapitalPointTrading-MT5-4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live
4.00 × 1
Earnex-Trade
6.20 × 15
ICMarketsSC-MT5-4
7.08 × 83
ICMarketsSC-MT5-2
7.60 × 55
FBS-Real
8.00 × 1
Exness-MT5Real38
13.45 × 76
Cash Money Scalping EA

Recommended broker, click here: https://www.ictrading.com?camp=85462

2% risk per trade on:

EURUSD

GBPUSD

USDJPY

BTCUSD

XAUUSD

US30

Notes:

Current settings:

12-09-25: Sharpened the news filter with CPI,GDP,PPI and larger trading pause.

News filter, RSI filter, MA filter = on.

Recovery = off.

Lot size split = on - 2.

Before 9-8-25:

News filter, RSI filter, MA filter = on.

Recovery = off.

Lot size split = off.

Between 24-6 - 9-7 - 3% Risk with version 1.25

Aucun avis
2025.08.08 11:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 21:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 10:59
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.08% of days out of 48 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 09:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 09:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.44% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 14:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 14:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 09:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 16:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 15:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 09:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 09:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.27 08:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.24 17:25
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.24 17:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.24 17:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

