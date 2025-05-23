SignauxSections
Giulio Di Donato

CopyForex IT

0 avis
Fiabilité
122 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2023 140%
AdmiralsGroup-Live3
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
785
Bénéfice trades:
598 (76.17%)
Perte trades:
187 (23.82%)
Meilleure transaction:
1 101.82 EUR
Pire transaction:
-706.24 EUR
Bénéfice brut:
27 349.75 EUR (83 948 pips)
Perte brute:
-13 453.94 EUR (48 156 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (1 921.38 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 921.38 EUR (34)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
70.73%
Charge de dépôt maximale:
72.73%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
13.09
Longs trades:
318 (40.51%)
Courts trades:
467 (59.49%)
Facteur de profit:
2.03
Rendement attendu:
17.70 EUR
Bénéfice moyen:
45.74 EUR
Perte moyenne:
-71.95 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-80.68 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 061.32 EUR (2)
Croissance mensuelle:
1.72%
Prévision annuelle:
20.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.89 EUR
Maximal:
1 061.32 EUR (7.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.93% (82.46 EUR)
Par fonds propres:
17.35% (9 658.47 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 274
AUDNZD 193
NZDCAD 191
GBPUSD 48
AUDUSD 43
EURUSD 36
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 6.4K
AUDNZD 4.4K
NZDCAD 4.9K
GBPUSD 55
AUDUSD 69
EURUSD 17
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 15K
AUDNZD 11K
NZDCAD 8.2K
GBPUSD 2.7K
AUDUSD -1.5K
EURUSD 940
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Ava-Demo
0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
0.02 × 99
AdmiralsGroup-Live3
0.70 × 174
CopyForex IT – Performance, Transparence, Stratégie Réelle
🤖 Système de trading automatisé basé sur une stratégie Martingale intelligente à optimisation multi-niveaux
📈 +120 % rendement total – +3,3 % mensuel moyen
📉 Drawdown max peak-to-valley : 33 %
📉 Drawdown intraday max : 3,9 %
🔄 Copie proportionnelle 24/7
💶 À partir de 500 €
🔍 Suivi en temps réel sur MetaTrader 4


🔗 MQL5 : https://bit.ly/copyforexitmql5
🔗 Telegram : https://t.me/copyforexit

Ce signal s’adresse à ceux qui recherchent :

  • Rendements stables avec drawdown maîtrisé

  • Solution entièrement automatique

  • Transparence opérationnelle maximale


Aucun avis
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 18:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 11:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
