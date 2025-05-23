- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|274
|AUDNZD
|193
|NZDCAD
|191
|GBPUSD
|48
|AUDUSD
|43
|EURUSD
|36
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|6.4K
|AUDNZD
|4.4K
|NZDCAD
|4.9K
|GBPUSD
|55
|AUDUSD
|69
|EURUSD
|17
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|11K
|NZDCAD
|8.2K
|GBPUSD
|2.7K
|AUDUSD
|-1.5K
|EURUSD
|940
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AdmiralsGroup-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Ava-Demo
|0.00 × 3
FusionMarkets-Demo
|0.02 × 99
AdmiralsGroup-Live3
|0.70 × 174
⚡ CopyForex IT – Performance, Transparence, Stratégie Réelle
🤖 Système de trading automatisé basé sur une stratégie Martingale intelligente à optimisation multi-niveaux
📈 +120 % rendement total – +3,3 % mensuel moyen
📉 Drawdown max peak-to-valley : 33 %
📉 Drawdown intraday max : 3,9 %
🔄 Copie proportionnelle 24/7
💶 À partir de 500 €
🔍 Suivi en temps réel sur MetaTrader 4
🔗 MQL5 : https://bit.ly/copyforexitmql5
🔗 Telegram : https://t.me/copyforexit
Ce signal s’adresse à ceux qui recherchent :
-
Rendements stables avec drawdown maîtrisé
-
Solution entièrement automatique
-
Transparence opérationnelle maximale