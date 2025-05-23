SignauxSections
Asad Ullah Bappi

Asad Bappi

Asad Ullah Bappi
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -10%
FundedNext-Server
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
138
Bénéfice trades:
60 (43.47%)
Perte trades:
78 (56.52%)
Meilleure transaction:
243.36 USD
Pire transaction:
-103.66 USD
Bénéfice brut:
3 186.09 USD (4 128 pips)
Perte brute:
-4 697.12 USD (6 489 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (615.78 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
615.78 USD (8)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Activité de trading:
4.64%
Charge de dépôt maximale:
30.79%
Dernier trade:
10 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
110 (79.71%)
Courts trades:
28 (20.29%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-10.95 USD
Bénéfice moyen:
53.10 USD
Perte moyenne:
-60.22 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-611.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-611.46 USD (8)
Croissance mensuelle:
-3.70%
Prévision annuelle:
-44.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 511.03 USD
Maximal:
2 019.23 USD (13.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.02% (2 019.23 USD)
Par fonds propres:
1.29% (183.06 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 26
NZDUSD 18
GBPJPY 18
USDCAD 18
AUDUSD 14
EURUSD 14
USDCHF 10
USDJPY 6
GBPAUD 6
EURAUD 4
CADJPY 2
EURGBP 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD -738
NZDUSD 34
GBPJPY -423
USDCAD 126
AUDUSD 526
EURUSD -550
USDCHF 70
USDJPY 373
GBPAUD -476
EURAUD -152
CADJPY -161
EURGBP -141
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -607
NZDUSD 109
GBPJPY -228
USDCAD 5
AUDUSD 470
EURUSD -524
USDCHF -227
USDJPY 707
GBPAUD -1.1K
EURAUD -413
CADJPY -224
EURGBP -278
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +243.36 USD
Pire transaction: -104 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +615.78 USD
Perte consécutive maximale: -611.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FundedNext-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

New Trader Just Showing my skills to world
Aucun avis
2025.09.26 08:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 20:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 11:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 02:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.29 11:04
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 16:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 20:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
