Konstantin Krivoshapov

NasdEtiquette

Konstantin Krivoshapov
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 530%
RoboForex-ECN-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
914
Bénéfice trades:
665 (72.75%)
Perte trades:
249 (27.24%)
Meilleure transaction:
8.06 USD
Pire transaction:
-5.46 USD
Bénéfice brut:
628.57 USD (337 499 pips)
Perte brute:
-522.60 USD (272 552 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (36.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36.19 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
53.07%
Charge de dépôt maximale:
70.99%
Dernier trade:
11 il y a des minutes
Trades par semaine:
67
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
1.35
Longs trades:
418 (45.73%)
Courts trades:
496 (54.27%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.12 USD
Bénéfice moyen:
0.95 USD
Perte moyenne:
-2.10 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-38.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-38.05 USD (15)
Croissance mensuelle:
3.10%
Prévision annuelle:
37.64%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
9.80 USD
Maximal:
78.33 USD (47.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.87% (12.40 USD)
Par fonds propres:
34.59% (5.59 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
.USTECHCash 911
XAUUSD 3
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
.USTECHCash 93
XAUUSD 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
.USTECHCash 64K
XAUUSD 1.4K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.06 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +36.19 USD
Perte consécutive maximale: -38.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live05
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.08 × 12
ICMarketsSC-Live24
0.13 × 45
TradersGlobalGroup-Live 2
0.17 × 6
ICMarkets-Live22
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 53
ICMarketsSC-Live16
0.62 × 39
ICMarketsSC-Live27
0.78 × 80
ICMarketsSC-Live09
0.79 × 29
BlackBullMarkets-Live
0.80 × 5
WindsorBrokers-REAL
0.92 × 135
BlueberryMarkets-Live
0.94 × 51
EGlobalTrade-Classic3
1.00 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.05 × 1102
ICMarketsSC-Live31
1.24 × 92
TitanFX-03
1.46 × 174
Exness-Real9
1.63 × 82
TickmillEU-Live
1.70 × 128
Axi-US07-Live
1.76 × 159
Exness-Real7
1.96 × 84
TradeMaxGlobal-Live5
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
2.25 × 131
RoboForex-ECN
2.31 × 524
50 plus...
Aucun avis
2025.09.22 13:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 23:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 17:23
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 11:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 09:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 19:31
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.18 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 13:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 14:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 21:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 20:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.03 19:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 11:46
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.30 11:46
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.30 11:46
A large drawdown may occur on the account again
2025.05.30 09:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
