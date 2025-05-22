SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TraderRNVantageReal
Diego Araujo De Oliveira

TraderRNVantageReal

Diego Araujo De Oliveira
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 105%
VantageInternational-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
486
Bénéfice trades:
361 (74.27%)
Perte trades:
125 (25.72%)
Meilleure transaction:
267.60 USD
Pire transaction:
-472.21 USD
Bénéfice brut:
8 496.42 USD (613 093 pips)
Perte brute:
-6 583.85 USD (307 649 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (449.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
525.50 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
12.43%
Charge de dépôt maximale:
47.27%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
21
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
1.34
Longs trades:
226 (46.50%)
Courts trades:
260 (53.50%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
3.94 USD
Bénéfice moyen:
23.54 USD
Perte moyenne:
-52.67 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-167.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 222.55 USD (5)
Croissance mensuelle:
15.89%
Prévision annuelle:
192.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
664.38 USD
Maximal:
1 428.23 USD (77.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
54.89% (1 427.73 USD)
Par fonds propres:
36.06% (948.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 327
HK50.r 119
BTCUSD 21
BVSPX.r 11
NAS100.r 2
EURUSD+ 2
USDJPY+ 1
DJ30.r 1
ETHUSD 1
NAS100ft.r 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 2.4K
HK50.r -601
BTCUSD 104
BVSPX.r 5
NAS100.r 3
EURUSD+ 10
USDJPY+ 9
DJ30.r -6
ETHUSD -3
NAS100ft.r 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 34K
HK50.r 222
BTCUSD 247K
BVSPX.r 30K
NAS100.r 2.7K
EURUSD+ 115
USDJPY+ 143
DJ30.r -6.3K
ETHUSD -2.7K
NAS100ft.r 189
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +267.60 USD
Pire transaction: -472 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +449.29 USD
Perte consécutive maximale: -167.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live
0.00 × 8
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Conta Real, operações em HK50, BTCUSD e Gold (XAUUSD)
Aucun avis
2025.09.23 17:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 15:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.23 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 11:30
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.53% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 00:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 00:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 23:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 23:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.21 15:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 03:05
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 13:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.08 18:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 16:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 03:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.45% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 16:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 15:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 11:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TraderRNVantageReal
50 USD par mois
105%
0
0
USD
3.8K
USD
22
0%
486
74%
12%
1.29
3.94
USD
55%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.