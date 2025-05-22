SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Gold Eur Long And Short V1
Teng Fei Zhu

Gold Eur Long And Short V1

Teng Fei Zhu
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
342
Bénéfice trades:
178 (52.04%)
Perte trades:
164 (47.95%)
Meilleure transaction:
72.93 UST
Pire transaction:
-70.00 UST
Bénéfice brut:
1 764.75 UST (42 479 pips)
Perte brute:
-1 872.88 UST (65 037 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (106.99 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
174.05 UST (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
27.89%
Charge de dépôt maximale:
37.26%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.27
Longs trades:
177 (51.75%)
Courts trades:
165 (48.25%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-0.32 UST
Bénéfice moyen:
9.91 UST
Perte moyenne:
-11.42 UST
Pertes consécutives maximales:
11 (-131.63 UST)
Perte consécutive maximale:
-150.26 UST (6)
Croissance mensuelle:
-20.41%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
127.04 UST
Maximal:
395.34 UST (48.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.60% (396.24 UST)
Par fonds propres:
8.72% (84.00 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD+ 135
EURUSD+ 102
USDJPY+ 53
GBPUSD+ 18
GBPJPY+ 11
EURAUD+ 10
EURJPY+ 4
UK100 4
HK50 4
SP500 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD+ 63
EURUSD+ 84
USDJPY+ -80
GBPUSD+ -48
GBPJPY+ -9
EURAUD+ -17
EURJPY+ 15
UK100 -103
HK50 -14
SP500 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD+ 7.4K
EURUSD+ 2K
USDJPY+ -1.3K
GBPUSD+ -1.4K
GBPJPY+ -524
EURAUD+ -1.2K
EURJPY+ 1.1K
UK100 -28K
HK50 -46
SP500 -53
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +72.93 UST
Pire transaction: -70 UST
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +106.99 UST
Perte consécutive maximale: -131.63 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Bybit-Live
16.81 × 36
🚀 Signal: Stratégie XAUUSD+ Long Terme | Sûre & Efficace
📊 Paire de Trading: XAUUSD+ (Or/USD)
🔍 À Propos de la Stratégie:
8 ans de backtest, rendements positifs et courbe de profits excellente.
Entrée: Price action + indicateurs. Sortie: Cinétique stochastique + RSI.
🚫 Pas de grid/martingale—risque réduit.
Automatisée, sans émotions.
🎯 Idéal pour: Traders long terme, stables et transparents.


Aucun avis
2025.09.10 14:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 10:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.14 07:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.30 10:52
Share of trading days is too low
2025.05.30 10:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 10:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 09:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 09:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 09:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.30 08:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 08:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 07:46
Share of trading days is too low
2025.05.30 07:46
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.29 20:24
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 20:24
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.22 12:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.22 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.22 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
