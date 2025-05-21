SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / KAMAL
Kamal Awad

KAMAL

Kamal Awad
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
Headway-Real
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 265
Bénéfice trades:
859 (67.90%)
Perte trades:
406 (32.09%)
Meilleure transaction:
23 412.25 USD
Pire transaction:
-16 206.58 USD
Bénéfice brut:
417 620.11 USD (1 137 718 pips)
Perte brute:
-288 710.87 USD (909 347 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (250.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
56 168.84 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
85.61%
Charge de dépôt maximale:
11.47%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
33
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
2.33
Longs trades:
978 (77.31%)
Courts trades:
287 (22.69%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
101.90 USD
Bénéfice moyen:
486.17 USD
Perte moyenne:
-711.11 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-105.55 USD)
Perte consécutive maximale:
-55 348.55 USD (9)
Croissance mensuelle:
43.24%
Prévision annuelle:
524.62%
Algo trading:
79%
Prélèvement par solde:
Absolu:
13 667.81 USD
Maximal:
55 348.55 USD (33.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.47% (14 404.19 USD)
Par fonds propres:
29.59% (4 093.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1120
BTCUSD 59
EURUSD 24
GBPJPY 19
EURJPY 18
USDJPY 16
GBPUSD 7
CHFJPY 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 127K
BTCUSD 877
EURUSD 897
GBPJPY -4
EURJPY 12
USDJPY 17
GBPUSD 9
CHFJPY 50
NZDUSD 1
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 77K
BTCUSD 155K
EURUSD 115
GBPJPY -841
EURJPY -2.3K
USDJPY -1K
GBPUSD 324
CHFJPY 296
NZDUSD 4
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23 412.25 USD
Pire transaction: -16 207 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +250.87 USD
Perte consécutive maximale: -105.55 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 plus...
Aucun avis
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 20:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 10:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.9% of days out of 111 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 09:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 09:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 13:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 10:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 17:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 03:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.98% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.20 08:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 23:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 05:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 04:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 14:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 11:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
