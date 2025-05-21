SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Customer 11 High Freq
Borja Mayoral Arauz

Customer 11 High Freq

Borja Mayoral Arauz
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
ValutradesSeychelles-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 615
Bénéfice trades:
1 212 (75.04%)
Perte trades:
403 (24.95%)
Meilleure transaction:
20.50 EUR
Pire transaction:
-38.86 EUR
Bénéfice brut:
1 780.44 EUR (194 431 pips)
Perte brute:
-2 042.29 EUR (152 710 pips)
Gains consécutifs maximales:
35 (53.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
53.00 EUR (35)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
94.32%
Charge de dépôt maximale:
11.88%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
117
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.33
Longs trades:
868 (53.75%)
Courts trades:
747 (46.25%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.16 EUR
Bénéfice moyen:
1.47 EUR
Perte moyenne:
-5.07 EUR
Pertes consécutives maximales:
40 (-599.57 EUR)
Perte consécutive maximale:
-599.57 EUR (40)
Croissance mensuelle:
4.66%
Prévision annuelle:
56.57%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
614.60 EUR
Maximal:
795.57 EUR (19.03%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.03% (795.57 EUR)
Par fonds propres:
15.33% (610.88 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 373
AUDCAD+ 287
USDCAD+ 233
AUDNZD+ 218
NZDCAD+ 208
GBPUSD+ 182
AUDUSD+ 97
EURCAD+ 15
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 196
AUDCAD+ 104
USDCAD+ -600
AUDNZD+ 30
NZDCAD+ 44
GBPUSD+ -174
AUDUSD+ 83
EURCAD+ 26
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 369
AUDCAD+ 9.8K
USDCAD+ -42K
AUDNZD+ 1.5K
NZDCAD+ 3.4K
GBPUSD+ -7.7K
AUDUSD+ 7.5K
EURCAD+ 3K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.50 EUR
Pire transaction: -39 EUR
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 40
Bénéfice consécutif maximal: +53.00 EUR
Perte consécutive maximale: -599.57 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ValutradesSeychelles-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.07.31 11:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.22 08:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 16:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.25 11:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.24 06:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 21:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 00:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 12:46
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 03:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 23:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 00:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.28 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.23 12:38
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.22 14:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 13:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 10:28
Share of trading days is too low
2025.05.22 10:28
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.22 09:28
Share of trading days is too low
2025.05.22 09:28
Share of days for 80% of trades is too low
