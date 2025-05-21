SignauxSections
You Ming Xing

AF Strategy 700

You Ming Xing
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 51%
XMGlobal-Real 24
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 536
Bénéfice trades:
1 248 (49.21%)
Perte trades:
1 288 (50.79%)
Meilleure transaction:
51.59 USD
Pire transaction:
-44.81 USD
Bénéfice brut:
5 863.68 USD (377 073 pips)
Perte brute:
-5 106.83 USD (345 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
26 (61.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
229.13 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
90.64%
Charge de dépôt maximale:
12.28%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
183
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
1.95
Longs trades:
1 307 (51.54%)
Courts trades:
1 229 (48.46%)
Facteur de profit:
1.15
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
4.70 USD
Perte moyenne:
-3.96 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-135.05 USD)
Perte consécutive maximale:
-167.27 USD (12)
Croissance mensuelle:
-23.15%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.25 USD
Maximal:
387.74 USD (18.02%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.68% (387.74 USD)
Par fonds propres:
8.14% (90.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD# 599
EURUSD# 586
USDJPY# 538
EURJPY# 337
EURGBP# 239
GBPJPY# 237
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD# 67
EURUSD# 253
USDJPY# 253
EURJPY# 51
EURGBP# -61
GBPJPY# 194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD# 100
EURUSD# 16K
USDJPY# 15K
EURJPY# -8.4K
EURGBP# -3.7K
GBPJPY# 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.59 USD
Pire transaction: -45 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +61.07 USD
Perte consécutive maximale: -135.05 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 24" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.15 10:45
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.79% of days out of 146 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 19:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 07:40
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.96% of days out of 141 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 01:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 07:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 21:12
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.26 20:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 08:06
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 14:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 09:49
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 00:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.85% of days out of 52 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
