Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlueberryMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Live02 1.47 × 51 Exness-MT5Real7 2.24 × 51 OctaFX-Real2 5.67 × 3 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou