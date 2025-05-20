Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 2 Exness-Real3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live19 0.38 × 24 VantageFXInternational-Live 2 0.43 × 7 ICMarketsEU-Live17 0.43 × 21 ICMarketsSC-Live24 0.54 × 26 Exness-Real17 0.64 × 22 ICMarketsSC-Live05 0.65 × 139 ICMarketsSC-Live32 0.67 × 21 ICMarketsSC-Live22 0.70 × 145 ICMarkets-Live22 0.73 × 226 ICMarketsSC-Live08 0.75 × 20 ICMarketsSC-Live18 0.79 × 325 ICMarketsSC-Live16 0.79 × 1050 EGMSecurities-Live 0.82 × 214 ICMarketsSC-Live07 0.85 × 366 FusionMarkets-Live 2 0.90 × 10 Tickmill-Live09 0.92 × 38 ICMarketsSC-Live09 0.93 × 430 ICMarketsSC-Live26 0.96 × 727 ICMarketsSC-Live23 0.98 × 12192 ICMarketsSC-Live25 1.00 × 4814 VantageInternational-Live 14 1.00 × 7 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.08 × 25 85 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou