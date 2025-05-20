SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Ubuntu
Derrick Oliaro Meshack

Ubuntu

Derrick Oliaro Meshack
0 avis
16 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -22%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
76
Bénéfice trades:
57 (75.00%)
Perte trades:
19 (25.00%)
Meilleure transaction:
21.18 USD
Pire transaction:
-30.18 USD
Bénéfice brut:
77.89 USD (8 785 pips)
Perte brute:
-97.58 USD (7 945 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (6.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.94 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
64.89%
Charge de dépôt maximale:
25.55%
Dernier trade:
32 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
63 (82.89%)
Courts trades:
13 (17.11%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-0.26 USD
Bénéfice moyen:
1.37 USD
Perte moyenne:
-5.14 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-4.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-88.00 USD (3)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.67 USD
Maximal:
88.00 USD (60.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
60.79% (88.00 USD)
Par fonds propres:
40.66% (47.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURGBP 16
EURJPY 7
GBPAUD 5
CADJPY 4
USDCHF 4
GBPCAD 3
AUDJPY 3
AUDUSD 3
AUDCAD 3
CHFJPY 3
AUDNZD 3
USDCAD 3
CADCHF 2
NZDJPY 2
EURCAD 2
AUDCHF 2
GBPUSD 2
EURUSD 2
GBPCHF 2
EURAUD 1
NZDUSD 1
NZDCHF 1
EURNZD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURGBP -28
EURJPY 3
GBPAUD 1
CADJPY 0
USDCHF 1
GBPCAD 1
AUDJPY -1
AUDUSD 1
AUDCAD -1
CHFJPY 1
AUDNZD -1
USDCAD 0
CADCHF 1
NZDJPY 0
EURCAD 2
AUDCHF 0
GBPUSD 1
EURUSD 0
GBPCHF -5
EURAUD 0
NZDUSD 1
NZDCHF 0
EURNZD 1
GBPNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURGBP -550
EURJPY 428
GBPAUD 111
CADJPY 16
USDCHF 85
GBPCAD 101
AUDJPY -104
AUDUSD 55
AUDCAD -122
CHFJPY 210
AUDNZD -156
USDCAD 34
CADCHF 91
NZDJPY 63
EURCAD 281
AUDCHF 29
GBPUSD 133
EURUSD 24
GBPCHF -248
EURAUD 18
NZDUSD 78
NZDCHF 2
EURNZD 165
GBPNZD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.18 USD
Pire transaction: -30 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +6.47 USD
Perte consécutive maximale: -4.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.38 × 24
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsEU-Live17
0.43 × 21
ICMarketsSC-Live24
0.54 × 26
Exness-Real17
0.64 × 22
ICMarketsSC-Live05
0.65 × 139
ICMarketsSC-Live32
0.67 × 21
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live08
0.75 × 20
ICMarketsSC-Live18
0.79 × 325
ICMarketsSC-Live16
0.79 × 1050
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live07
0.85 × 366
FusionMarkets-Live 2
0.90 × 10
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.93 × 430
ICMarketsSC-Live26
0.96 × 727
ICMarketsSC-Live23
0.98 × 12192
ICMarketsSC-Live25
1.00 × 4814
VantageInternational-Live 14
1.00 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.08 × 25
85 plus...
Price action trades each day
Aucun avis
2025.09.28 18:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.04 19:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 16:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.19 08:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 08:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.44% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 06:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 14:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.07 22:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 21:23
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 10:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.25 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.20 13:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.09 08:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
