Xian Qin Ceng

THe BTC Winner 01

Xian Qin Ceng
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
140
Bénéfice trades:
77 (55.00%)
Perte trades:
63 (45.00%)
Meilleure transaction:
2.71 USD
Pire transaction:
-2.84 USD
Bénéfice brut:
104.34 USD (897 011 pips)
Perte brute:
-69.99 USD (590 385 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (23.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
23.13 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
3.54%
Charge de dépôt maximale:
21.80%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
34 minutes
Facteur de récupération:
2.58
Longs trades:
74 (52.86%)
Courts trades:
66 (47.14%)
Facteur de profit:
1.49
Rendement attendu:
0.25 USD
Bénéfice moyen:
1.36 USD
Perte moyenne:
-1.11 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-13.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-13.30 USD (12)
Croissance mensuelle:
16.22%
Prévision annuelle:
196.83%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.17 USD
Maximal:
13.30 USD (9.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.20% (11.53 USD)
Par fonds propres:
4.91% (5.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 104
GBPCAD 34
GBPUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 31
GBPCAD 3
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 306K
GBPCAD 647
GBPUSD 44
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.71 USD
Pire transaction: -3 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +23.13 USD
Perte consécutive maximale: -13.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 5
GFXCompanyWLL-GFXSECURITIES
0.00 × 1
GFXCompanyWLL-Demo
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 18
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 35
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 8
FusionMarkets-Demo
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 2
Axiory-Live
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.12 × 42
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 656
ICMarketsEU-MT5-2
0.25 × 8
ICTrading-MT5-4
0.25 × 12
82 plus...
top trend pro
Aucun avis
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 20:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 10:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.24 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 14:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 01:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.43% of days out of 70 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 21:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.47% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 14:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 01:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 20:28
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.18 00:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 22:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.08 23:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.04 05:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 23:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
