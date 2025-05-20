SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SERINO ULTIMATE TopTenTraders WMC
Leo Ance Sundara Ganda

SERINO ULTIMATE TopTenTraders WMC

Leo Ance Sundara Ganda
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
48
Bénéfice trades:
39 (81.25%)
Perte trades:
9 (18.75%)
Meilleure transaction:
5.48 EUR
Pire transaction:
-26.50 EUR
Bénéfice brut:
177.32 EUR (10 185 pips)
Perte brute:
-198.71 EUR (11 050 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (46.01 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
46.01 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Activité de trading:
43.43%
Charge de dépôt maximale:
2.54%
Dernier trade:
4 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.28
Longs trades:
17 (35.42%)
Courts trades:
31 (64.58%)
Facteur de profit:
0.89
Rendement attendu:
-0.45 EUR
Bénéfice moyen:
4.55 EUR
Perte moyenne:
-22.08 EUR
Pertes consécutives maximales:
2 (-50.99 EUR)
Perte consécutive maximale:
-50.99 EUR (2)
Croissance mensuelle:
4.61%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
57.20 EUR
Maximal:
77.63 EUR (24.23%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.23% (77.63 EUR)
Par fonds propres:
9.07% (24.71 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY -24
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY -865
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5.48 EUR
Pire transaction: -27 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +46.01 EUR
Perte consécutive maximale: -50.99 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXDD-MT4 Live Server 5
0.00 × 4
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 19
FXCM-EURReal01
0.00 × 28
OctaFX-Real4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 11
DIS-Real-01
0.00 × 28
OctaFX-Real5
0.00 × 5
BlueberryMarkets2-Real2
0.00 × 17
AxioryAsia-01Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 33
0.00 × 28
GKFXPrime-Live-1
0.00 × 28
AUSMarkets-Live
0.00 × 3
ECNTrade-Live
0.00 × 9
XMTrading-Real 7
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 55
VantageFX-Live 3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 20
RSGFinance-Live
0.00 × 13
TitanFX-04
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 15
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 10
TMGM.TradeMaxAU-Live1
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 12
482 plus...
Thank you for visiting our signal

We are from FXGP and Top Ten Traders team, which rates all traders in our community. Consistent and good risk management is a top priority.

We have a signal code depend on strategy.
A signal that has a label Top Ten Traders are single entry strategy, no marti, no layer each pair.
And signal has a label Forex Grand Prix are multi layer, that's mean it's use layer strategy.

If you interested, you can join portofolio from mql5 our signal, please check all of our signal and choose according to your needs.

Regards
3T & FXGP Team








Aucun avis
2025.07.31 09:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.28 12:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.03 14:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 13:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 06:32
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.05.20 06:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.20 06:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
