Mingze Yang

Trend Super

Mingze Yang
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 267%
Weltrade-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 625
Bénéfice trades:
1 528 (58.20%)
Perte trades:
1 097 (41.79%)
Meilleure transaction:
11.96 USD
Pire transaction:
-8.79 USD
Bénéfice brut:
7 232.74 USD (758 132 pips)
Perte brute:
-4 641.31 USD (481 026 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (601.70 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
601.70 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
20.11%
Dernier trade:
38 il y a des minutes
Trades par semaine:
118
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
4.55
Longs trades:
1 349 (51.39%)
Courts trades:
1 276 (48.61%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
0.99 USD
Bénéfice moyen:
4.73 USD
Perte moyenne:
-4.23 USD
Pertes consécutives maximales:
100 (-489.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-489.77 USD (100)
Croissance mensuelle:
8.85%
Prévision annuelle:
107.42%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.29 USD
Maximal:
569.07 USD (16.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.45% (526.26 USD)
Par fonds propres:
11.41% (133.13 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 835
GBPUSD 801
USDCHF 335
USDJPY 236
AUDCAD 205
NZDUSD 182
USDCAD 31
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 1.8K
GBPUSD 930
USDCHF 136
USDJPY 73
AUDCAD -327
NZDUSD -40
USDCAD 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 196K
GBPUSD 98K
USDCHF 12K
USDJPY 13K
AUDCAD -40K
NZDUSD -3.2K
USDCAD 1.7K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +11.96 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 73
Pertes consécutives maximales: 100
Bénéfice consécutif maximal: +601.70 USD
Perte consécutive maximale: -489.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Weltrade-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

KOT-Live2
0.00 × 48
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
Osprey-Live
0.00 × 12
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 8
SageFx-Live
0.00 × 11
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
FXDD-MT4 Live Server 3
0.00 × 20
XIGLimited-Live
0.00 × 38
GKFX-Demo-2
0.00 × 1
ECM-Live
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 18
LQDLLC-Live01
0.00 × 2
EverestCM-Platform
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
1017 plus...
趋势交易，每单止盈止损，可加交流V：mingmo
Aucun avis
2025.08.16 12:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.04 02:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.01 09:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.31 08:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 13:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 07:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 18:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 03:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 09:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 02:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.14 07:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 02:51
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 09:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trend Super
55 USD par mois
267%
0
0
USD
3.3K
USD
19
0%
2 625
58%
100%
1.55
0.99
USD
33%
1:500
