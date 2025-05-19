Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

AltairInc-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live06 0.00 × 7 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.17 × 52 ICMarketsSC-Live15 1.22 × 9 ICMarkets-Live05 2.50 × 4 ICMarketsSC-Live04 4.60 × 47 FXPIG-LIVE 4.80 × 5 IronFXBM-Real9 5.00 × 1 Just2Trade-Real 8.00 × 1 BDSwissGlobal-Real03 9.00 × 1 TMGM.TradeMax-Live8 12.50 × 8 RoboForex-Pro-2 15.50 × 2