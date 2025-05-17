SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AI Gold Sniper IC Markets
Ho Tuan Thang

AI Gold Sniper IC Markets

Ho Tuan Thang
0 avis
Fiabilité
23 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 174%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
45
Bénéfice trades:
45 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
13.55 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
348.37 USD (9 389 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
45 (348.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
348.37 USD (45)
Ratio de Sharpe:
1.66
Activité de trading:
3.77%
Charge de dépôt maximale:
10.44%
Dernier trade:
9 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
27 (60.00%)
Courts trades:
18 (40.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
7.74 USD
Bénéfice moyen:
7.74 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
10.15%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
29.19% (130.15 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 348
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 9.4K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.55 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +348.37 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
1.04 × 26
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live32
2.05 × 42
ICMarketsSC-Live25
3.31 × 568
ICMarketsSC-Live26
3.33 × 291
ICMarketsSC-Live23
3.58 × 1897
ICMarketsEU-Live17
3.92 × 13
ICMarketsSC-Live08
3.95 × 128
ICMarketsSC-Live12
4.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
4.25 × 8
Exness-Real17
4.67 × 3
Exness-Real29
5.38 × 8
AnzoCapital-Live
5.64 × 11
RoboForex-ECN
7.73 × 15
AdmiralMarkets-Live3
8.00 × 7
ForexTimeFXTM-ECN
9.21 × 126
Pepperstone-Demo01
9.38 × 79
16 plus...
Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 05:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 09:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.22 10:42
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 07:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.31 08:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.17 12:23
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.15 19:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
