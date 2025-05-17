SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / RazerTrade Global Trading
Yusmanto

RazerTrade Global Trading

Yusmanto
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 33 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 144
Bénéfice trades:
2 339 (74.39%)
Perte trades:
805 (25.60%)
Meilleure transaction:
465.56 USD
Pire transaction:
-130.01 USD
Bénéfice brut:
12 666.34 USD (15 503 261 pips)
Perte brute:
-7 685.08 USD (18 376 012 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (35.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
854.09 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.22%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
131
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
7.05
Longs trades:
1 529 (48.63%)
Courts trades:
1 615 (51.37%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
5.42 USD
Perte moyenne:
-9.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-706.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-706.42 USD (9)
Croissance mensuelle:
20.72%
Prévision annuelle:
251.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.62 USD
Maximal:
706.42 USD (5.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.96% (338.59 USD)
Par fonds propres:
27.84% (1 181.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 822
USDJPY 685
EURJPY 488
GBPJPY 412
BTCUSD 406
GBPUSD 331
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
USDJPY 437
EURJPY 499
GBPJPY 381
BTCUSD 1.3K
GBPUSD 379
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -16K
USDJPY 18K
EURJPY 8.4K
GBPJPY 17K
BTCUSD -2.9M
GBPUSD -14K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +465.56 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +35.07 USD
Perte consécutive maximale: -706.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FBS-Real-12
0.07 × 1176
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.76 × 202
FBS-Real-9
3.32 × 25
STARTRADERINTL-Live
3.43 × 14
12 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Full Automatic Trading using RazerTrade Global Trading
More Information Visit RazerTrade Global Markets International
Aucun avis
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.13 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.08 16:08
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 14:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.13 22:09
No swaps are charged
2025.06.12 16:00
No swaps are charged on the signal account
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.28 13:03
No swaps are charged
2025.05.26 13:54
No swaps are charged on the signal account
2025.05.17 14:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RazerTrade Global Trading
33 USD par mois
75%
0
0
USD
4.8K
USD
20
100%
3 144
74%
100%
1.64
1.58
USD
28%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.