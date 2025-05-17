- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
3 144
Bénéfice trades:
2 339 (74.39%)
Perte trades:
805 (25.60%)
Meilleure transaction:
465.56 USD
Pire transaction:
-130.01 USD
Bénéfice brut:
12 666.34 USD (15 503 261 pips)
Perte brute:
-7 685.08 USD (18 376 012 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (35.07 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
854.09 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
10.22%
Dernier trade:
31 il y a des minutes
Trades par semaine:
131
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
7.05
Longs trades:
1 529 (48.63%)
Courts trades:
1 615 (51.37%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
1.58 USD
Bénéfice moyen:
5.42 USD
Perte moyenne:
-9.55 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-706.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-706.42 USD (9)
Croissance mensuelle:
20.72%
Prévision annuelle:
251.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
72.62 USD
Maximal:
706.42 USD (5.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.96% (338.59 USD)
Par fonds propres:
27.84% (1 181.10 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|822
|USDJPY
|685
|EURJPY
|488
|GBPJPY
|412
|BTCUSD
|406
|GBPUSD
|331
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|437
|EURJPY
|499
|GBPJPY
|381
|BTCUSD
|1.3K
|GBPUSD
|379
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-16K
|USDJPY
|18K
|EURJPY
|8.4K
|GBPJPY
|17K
|BTCUSD
|-2.9M
|GBPUSD
|-14K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +465.56 USD
Pire transaction: -130 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +35.07 USD
Perte consécutive maximale: -706.42 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 17
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FBS-Real-12
|0.07 × 1176
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.76 × 202
|
FBS-Real-9
|3.32 × 25
|
STARTRADERINTL-Live
|3.43 × 14
12 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Full Automatic Trading using RazerTrade Global Trading
More Information Visit RazerTrade Global Markets International
More Information Visit RazerTrade Global Markets International
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
33 USD par mois
75%
0
0
USD
USD
4.8K
USD
USD
20
100%
3 144
74%
100%
1.64
1.58
USD
USD
28%
1:500