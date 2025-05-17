SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Maxyce
Indra Ali

Maxyce

Indra Ali
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 694%
Tickmill-Live08
1:500
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
880
Bénéfice trades:
794 (90.22%)
Perte trades:
86 (9.77%)
Meilleure transaction:
2 424.86 USD
Pire transaction:
-2 441.82 USD
Bénéfice brut:
42 958.90 USD (6 834 443 pips)
Perte brute:
-25 777.77 USD (13 766 079 pips)
Gains consécutifs maximales:
93 (4 929.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 929.93 USD (93)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
65.25%
Charge de dépôt maximale:
55.19%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
66
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
5.22
Longs trades:
368 (41.82%)
Courts trades:
512 (58.18%)
Facteur de profit:
1.67
Rendement attendu:
19.52 USD
Bénéfice moyen:
54.10 USD
Perte moyenne:
-299.74 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 921.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 441.82 USD (1)
Croissance mensuelle:
41.76%
Prévision annuelle:
506.72%
Algo trading:
69%
Prélèvement par solde:
Absolu:
173.30 USD
Maximal:
3 290.61 USD (15.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
31.10% (373.07 USD)
Par fonds propres:
91.65% (11 450.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 464
BTCUSD 416
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 11K
BTCUSD 5.7K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -42K
BTCUSD -6.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 424.86 USD
Pire transaction: -2 442 USD
Gains consécutifs maximales: 93
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +4 929.93 USD
Perte consécutive maximale: -1 921.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
29 plus...
2025.10.08 08:33
No swaps are charged
2025.10.08 08:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.07 16:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 15:54
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.07 08:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 16:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 18:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.22 07:12
No swaps are charged
2025.09.22 07:12
No swaps are charged
2025.09.18 16:18
No swaps are charged on the signal account
2025.09.15 15:57
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 11:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 10:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 08:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 07:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 13:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
