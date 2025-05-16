SignauxSections
Botond Ratonyi

Powerful Price Action EA 5Y

Botond Ratonyi
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
PepperstoneUK-Live
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
61
Bénéfice trades:
37 (60.65%)
Perte trades:
24 (39.34%)
Meilleure transaction:
17.56 USD
Pire transaction:
-24.08 USD
Bénéfice brut:
186.72 USD (21 900 pips)
Perte brute:
-173.58 USD (18 619 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (28.75 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
28.75 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
98.26%
Charge de dépôt maximale:
103.63%
Dernier trade:
24 il y a des heures
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
0.31
Longs trades:
36 (59.02%)
Courts trades:
25 (40.98%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
0.22 USD
Bénéfice moyen:
5.05 USD
Perte moyenne:
-7.23 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-29.92 USD)
Perte consécutive maximale:
-29.92 USD (3)
Croissance mensuelle:
-2.02%
Prévision annuelle:
-24.54%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3.09 USD
Maximal:
41.94 USD (17.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
17.42% (41.94 USD)
Par fonds propres:
12.61% (27.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 23
NZDUSD 10
EURUSD 9
GBPUSD 7
NZDCAD 7
USDCHF 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 20
NZDUSD 15
EURUSD 22
GBPUSD 38
NZDCAD -24
USDCHF -59
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 2.9K
NZDUSD 1.6K
EURUSD 2.4K
GBPUSD 4K
NZDCAD -3.1K
USDCHF -4.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.56 USD
Pire transaction: -24 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +28.75 USD
Perte consécutive maximale: -29.92 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "PepperstoneUK-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.85 × 13
AdmiralMarkets-Live
1.12 × 17
RoboForex-Pro
8.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
9.18 × 11
FBS-Real
13.50 × 2
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Powerful Price Action EA 5Y
100 USD par mois
7%
0
0
USD
213
USD
18
98%
61
60%
98%
1.07
0.22
USD
17%
1:30
