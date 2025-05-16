SignauxSections
David Perk

The Mars EA LQ3 I 500

David Perk
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 40 USD par mois
croissance depuis 2025 24%
Levels-Main
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
85
Bénéfice trades:
80 (94.11%)
Perte trades:
5 (5.88%)
Meilleure transaction:
13.52 USD
Pire transaction:
-1.52 USD
Bénéfice brut:
298.79 USD (16 183 pips)
Perte brute:
-6.75 USD (501 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (260.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
260.82 USD (68)
Ratio de Sharpe:
1.09
Activité de trading:
34.62%
Charge de dépôt maximale:
34.93%
Dernier trade:
23 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
192.13
Longs trades:
18 (21.18%)
Courts trades:
67 (78.82%)
Facteur de profit:
44.27
Rendement attendu:
3.44 USD
Bénéfice moyen:
3.73 USD
Perte moyenne:
-1.35 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-1.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-1.52 USD (1)
Croissance mensuelle:
2.31%
Prévision annuelle:
28.00%
Algo trading:
83%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1.52 USD (0.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.10% (1.52 USD)
Par fonds propres:
20.39% (259.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD. 41
AUDCAD. 31
NZDCAD. 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD. 139
AUDCAD. 98
NZDCAD. 56
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD. 3.6K
AUDCAD. 8.6K
NZDCAD. 3.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +13.52 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 68
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +260.82 USD
Perte consécutive maximale: -1.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Levels-Main" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.09 08:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 02:30
Share of trading days is too low
2025.08.13 09:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 06:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 06:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.31 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 04:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.25 04:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 01:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.18 17:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 04:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.14 13:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged on the signal account
2025.06.23 11:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
