Vo Minh Nhut

Bachudaigia

Vo Minh Nhut
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 124%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
55 (79.71%)
Perte trades:
14 (20.29%)
Meilleure transaction:
9.76 USD
Pire transaction:
-8.56 USD
Bénéfice brut:
128.50 USD (6 766 pips)
Perte brute:
-44.15 USD (2 303 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (24.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
24.43 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
14.99%
Charge de dépôt maximale:
940.31%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
7.59
Longs trades:
34 (49.28%)
Courts trades:
35 (50.72%)
Facteur de profit:
2.91
Rendement attendu:
1.22 USD
Bénéfice moyen:
2.34 USD
Perte moyenne:
-3.15 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-10.72 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.12 USD (2)
Croissance mensuelle:
17.80%
Prévision annuelle:
215.99%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
11.12 USD (9.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.01% (11.12 USD)
Par fonds propres:
94.12% (97.88 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDm 25
AUDUSDm 18
NZDUSDm 13
NZDJPYm 9
GBPJPYm 4
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDm 29
AUDUSDm 25
NZDUSDm 18
NZDJPYm 7
GBPJPYm 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDm 1.5K
AUDUSDm 1.2K
NZDUSDm 920
NZDJPYm 517
GBPJPYm 324
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9.76 USD
Pire transaction: -9 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +24.43 USD
Perte consécutive maximale: -10.72 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.26 11:42
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.14 12:14
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 64% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 09:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.29 14:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.28 02:18
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.07.24 20:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 16:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 09:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 16:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
