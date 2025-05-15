SignauxSections
Brayner Elias Vidal Marins

BILLS HADGE

Brayner Elias Vidal Marins
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 200 USD par mois
croissance depuis 2025 69%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
276
Bénéfice trades:
90 (32.60%)
Perte trades:
186 (67.39%)
Meilleure transaction:
1 188.00 BRL
Pire transaction:
-324.00 BRL
Bénéfice brut:
16 913.00 BRL (37 135 pips)
Perte brute:
-16 362.00 BRL (39 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (1 634.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
2 202.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
8.86%
Charge de dépôt maximale:
42.28%
Dernier trade:
24 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
86 (31.16%)
Courts trades:
190 (68.84%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
2.00 BRL
Bénéfice moyen:
187.92 BRL
Perte moyenne:
-87.97 BRL
Pertes consécutives maximales:
15 (-648.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 730.00 BRL (10)
Croissance mensuelle:
19.29%
Prévision annuelle:
234.10%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 547.00 BRL
Maximal:
2 752.00 BRL (52.87%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
39.48% (2 752.00 BRL)
Par fonds propres:
22.77% (418.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINM25 157
WINQ25 68
WINJ25 32
WINV25 19
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINM25 -420
WINQ25 -280
WINJ25 -292
WINV25 1.2K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINM25 -2.5K
WINQ25 -3.6K
WINJ25 -1.9K
WINV25 5.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 188.00 BRL
Pire transaction: -324 BRL
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +1 634.00 BRL
Perte consécutive maximale: -648.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GenialInvestimentos-PRD
4.60 × 576
XPMT5-PRD
5.91 × 2171
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.21 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.10 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 14:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.19 15:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.74% of days out of 135 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 17:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.15 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BILLS HADGE
200 USD par mois
69%
0
0
USD
4.9K
BRL
22
99%
276
32%
9%
1.03
2.00
BRL
39%
1:1
