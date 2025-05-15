SignauxSections
Marchel S Kaligis

Rafanisti Project

Marchel S Kaligis
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
317
Bénéfice trades:
127 (40.06%)
Perte trades:
190 (59.94%)
Meilleure transaction:
50.00 USD
Pire transaction:
-21.09 USD
Bénéfice brut:
906.59 USD (366 369 pips)
Perte brute:
-918.52 USD (391 848 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (32.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
71.89 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
1.57%
Charge de dépôt maximale:
58.09%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
-0.06
Longs trades:
166 (52.37%)
Courts trades:
151 (47.63%)
Facteur de profit:
0.99
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
7.14 USD
Perte moyenne:
-4.83 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-41.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-73.19 USD (10)
Croissance mensuelle:
53.05%
Prévision annuelle:
643.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
131.62 USD
Maximal:
215.31 USD (56.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
56.75% (214.61 USD)
Par fonds propres:
3.48% (7.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 314
US500 2
USOIL 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -12
US500 0
USOIL 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -25K
US500 -120
USOIL 34
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +50.00 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +32.50 USD
Perte consécutive maximale: -41.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
Exness-MT5Real8
19.73 × 229
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.09.25 13:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 14:15
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.24 13:06
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 13:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.19 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 12:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 13:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 13:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.26 14:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.26 13:54
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.22 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 12:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 12:34
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 8 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.21 12:47
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 7 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.15 13:23
Share of trading days is too low
2025.05.15 13:23
Share of days for 80% of trades is too low
