Signaux / MetaTrader 4 / Vinh Mt Cook
Walter Joseph Dillard

Vinh Mt Cook

Walter Joseph Dillard
0 avis
Fiabilité
47 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 11%
AtlanticPearl-Live 1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
130
Bénéfice trades:
101 (77.69%)
Perte trades:
29 (22.31%)
Meilleure transaction:
189.41 USD
Pire transaction:
-435.43 USD
Bénéfice brut:
2 417.41 USD (65 414 pips)
Perte brute:
-1 295.43 USD (30 185 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (337.89 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
486.56 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
6.16%
Charge de dépôt maximale:
4.55%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.51
Longs trades:
84 (64.62%)
Courts trades:
46 (35.38%)
Facteur de profit:
1.87
Rendement attendu:
8.63 USD
Bénéfice moyen:
23.93 USD
Perte moyenne:
-44.67 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-32.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-437.28 USD (2)
Croissance mensuelle:
-5.71%
Prévision annuelle:
-69.30%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
743.78 USD (6.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.30% (743.78 USD)
Par fonds propres:
4.03% (475.98 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 130
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 35K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +189.41 USD
Pire transaction: -435 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +337.89 USD
Perte consécutive maximale: -32.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AtlanticPearl-Live 1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live08
0.00 × 1
For monitoring purposes only. 
Aucun avis
2025.09.22 07:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.16 03:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 06:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged on the signal account
2025.07.25 20:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.11 00:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 08:33
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.06.30 02:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 06:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 03:43
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.04 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
