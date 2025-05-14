SignauxSections
Sebastien Rouille

BanKaiBot

Sebastien Rouille
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 93%
VantageInternational-Live 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
403
Bénéfice trades:
371 (92.05%)
Perte trades:
32 (7.94%)
Meilleure transaction:
96.98 USD
Pire transaction:
-546.21 USD
Bénéfice brut:
5 570.96 USD (5 709 956 pips)
Perte brute:
-1 839.69 USD (374 839 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (784.60 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
877.70 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.35
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
14.58%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.83
Longs trades:
308 (76.43%)
Courts trades:
95 (23.57%)
Facteur de profit:
3.03
Rendement attendu:
9.26 USD
Bénéfice moyen:
15.02 USD
Perte moyenne:
-57.49 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-546.21 USD)
Perte consécutive maximale:
-546.21 USD (1)
Croissance mensuelle:
0.08%
Prévision annuelle:
0.93%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
546.21 USD (10.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
4.35% (240.76 USD)
Par fonds propres:
58.12% (3 155.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 73
XAUUSD 70
SP500 68
USOUSD 65
USDCHF 47
XAGUSD 47
GBPCHF 17
EURUSD 4
AUDCHF 4
USDJPY 3
NAS100 2
NZDCHF 2
AUDUSD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 559
XAUUSD 887
SP500 620
USOUSD 1.1K
USDCHF 519
XAGUSD -465
GBPCHF 386
EURUSD 55
AUDCHF 33
USDJPY 16
NAS100 19
NZDCHF 19
AUDUSD 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 5.1M
XAUUSD 74K
SP500 138K
USOUSD 30K
USDCHF -4.6K
XAGUSD -14K
GBPCHF 5.3K
EURUSD 1.6K
AUDCHF 649
USDJPY 1.7K
NAS100 19K
NZDCHF 88
AUDUSD 55
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.98 USD
Pire transaction: -546 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +784.60 USD
Perte consécutive maximale: -546.21 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Tickmill-Live
1.00 × 18
VantageInternational-Live 4
1.37 × 19
Aucun avis
