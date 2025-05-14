SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Steady Medium Risk 30p SL NonUS PH
Ralph Kohler

Steady Medium Risk 30p SL NonUS PH

Ralph Kohler
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -7%
OxSecurities-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 095
Bénéfice trades:
1 500 (71.59%)
Perte trades:
595 (28.40%)
Meilleure transaction:
198.09 USD
Pire transaction:
-441.75 USD
Bénéfice brut:
4 273.53 USD (100 295 pips)
Perte brute:
-6 328.91 USD (89 152 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (63.59 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
198.09 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
59.09%
Charge de dépôt maximale:
6.38%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
114
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
1 460 (69.69%)
Courts trades:
635 (30.31%)
Facteur de profit:
0.68
Rendement attendu:
-0.98 USD
Bénéfice moyen:
2.85 USD
Perte moyenne:
-10.64 USD
Pertes consécutives maximales:
20 (-3 410.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 410.48 USD (20)
Croissance mensuelle:
1.71%
Prévision annuelle:
20.84%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 616.74 USD
Maximal:
3 448.84 USD (16.56%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.84% (3 448.42 USD)
Par fonds propres:
14.58% (3 381.69 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD.PRO 1911
GBPUSD.PRO 91
GBPCAD.PRO 64
AUDCAD.PRO 29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO -139
GBPCAD.PRO 208
AUDCAD.PRO 97
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD.PRO 2.1K
GBPUSD.PRO -2K
GBPCAD.PRO 8.2K
AUDCAD.PRO 2.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +198.09 USD
Pire transaction: -442 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 20
Bénéfice consécutif maximal: +63.59 USD
Perte consécutive maximale: -3 410.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OxSecurities-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The goal of this signal is to produce a steady 2% per month, with  less than 8% max drawdown.  

This is the first signal I've published.

It trades on the Euro-US Dollar.

Aucun avis
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 05:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 04:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 14:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.16 18:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 00:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 23:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 20:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 05:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 11:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 19:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 12:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 11:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 09:46
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.31 21:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Steady Medium Risk 30p SL NonUS PH
30 USD par mois
-7%
0
0
USD
29K
USD
20
99%
2 095
71%
59%
0.67
-0.98
USD
15%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.