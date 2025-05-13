SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Rofiknur EA 4
NUR ROFIK

Rofiknur EA 4

NUR ROFIK
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 189%
FBS-Real-6
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
190
Bénéfice trades:
116 (61.05%)
Perte trades:
74 (38.95%)
Meilleure transaction:
19 740.91 USD
Pire transaction:
-3 976.69 USD
Bénéfice brut:
117 677.36 USD (56 390 pips)
Perte brute:
-34 182.11 USD (42 463 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (2 644.84 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
44 199.63 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
107.99%
Dernier trade:
41 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
11.94
Longs trades:
91 (47.89%)
Courts trades:
99 (52.11%)
Facteur de profit:
3.44
Rendement attendu:
439.45 USD
Bénéfice moyen:
1 014.46 USD
Perte moyenne:
-461.92 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-1 164.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-6 994.07 USD (6)
Croissance mensuelle:
19.81%
Prévision annuelle:
240.39%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
6 994.07 USD (5.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.30% (5 091.22 USD)
Par fonds propres:
76.26% (49 969.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 187
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 39K
archived 44K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 14K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19 740.91 USD
Pire transaction: -3 977 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +2 644.84 USD
Perte consécutive maximale: -1 164.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FXPIG-LIVE
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMCapitalUK-Real
0.00 × 20
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
FOREX.comGlobal-Live 117
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
Exness-Real11
0.00 × 1
T4Trade-Real8
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 2
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
mForex-REAL
0.00 × 4
134 plus...
Price of EA is 1000 usd . WA +62-857-3743-3636
Aucun avis
2025.09.26 00:14
No swaps are charged on the signal account
2025.08.15 06:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.07 00:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 01:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.04 00:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.03 00:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 00:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 07:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 10:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.24 06:20
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.05.18 23:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 11:34
Share of trading days is too low
2025.05.14 11:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.14 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.13 21:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 21:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 21:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.13 21:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.13 21:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
